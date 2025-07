Kapituła generalna dominikanów w Krakowie

Leon XIV do dominikanów: głoście Dobrą Nowinę pośród wielkich wyzwań współczesności

W związku z kapitułą generalną dominikanów, która odbywa się w Krakowie od 17 lipca do 8 sierpnia, Papież skierował list do generała zakonu, o. Gerarda Timonera OP. „Niech wspólne doświadczenie braterstwa i modlitwy wzmocni więzy komunii, które jednoczą was jako dominikanów, i natchnie do coraz pełniejszego realizowania waszego powołania jako kontemplatywnych kaznodziejów” – napisał Leon XIV.

Ojciec Święty zapewnia generała Zakonu Braci Kaznodziejów, o. Gerarda Francisca P. Timonera III, oraz wszystkich uczestników kapituły o swojej bliskości w modlitwie. Kapituła generalna prowincjałów, odbywająca się w Roku Jubileuszowym, to według Leona XIV „okazja do odnowy, zakorzenionej w nadziei, która zawieść nie może", oraz w świadomości, że Pan powołał dominikanów jako kaznodziejów, aby głosili Dobrą Nowinę pośród „specyficznych wyzwań dzisiejszych czasów". Aktualność refleksji Papież nazywa „szczególnie aktualnym" temat refleksji, na którym zakonnicy skupiają się podczas kapituły, jakim jest konkretne podejście do różnych form głoszenia „czterem grupom odbiorców – tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa, wiernym chrześcijanom, tym, którzy odeszli od Kościoła, a także młodym ludziom znajdującym się w wymienionych sytuacjach". Powołanie kontemplatywnych kaznodziejów Leon XIV wyraża nadzieję, aby obrady kapituły generalnej pozwoliły dominikanom uważnie „wsłuchiwać się w Ducha Świętego, który nieustannie prowadzi Kościół do pełni prawdy", a także, aby wspólnie spędzony czas umocnił ich „zaangażowanie w służbę Ciału Chrystusa w formie życia ewangelicznego wybranej przez św. Dominika". Ojciec Święty ufa, że to wspólne doświadczenie braterstwa i modlitwy „wzmocni więzy komunii", które jednoczą ich jako dominikanów, i natchnie do coraz pełniejszego realizowania powołania jako „kontemplatywnych kaznodziejów". W ten sposób, podsumował Papież, wierni charyzmatowi i duchowości ich założyciela, będą kontynuować swoją misję w sercu Kościoła. Na zakończenie listu Papież zawierza kapitułę generalną wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej i udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim członkom zakonu jako „zadatek mądrości, radości i pokoju w Panu".