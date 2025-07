Elektryczne pojazdy przekazane Papieżowi na podróże apostolskie

Firma Exelentia przekazała Papieżowi dwa specjalnie skonstruowane pojazdy elektryczne, któ®e mają służyć Leonowi XIV podczas jego podróży apostolskich poza granicami Włoch. Pomysł wykorzystania pojazdów spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju zrodził się ze współpracy z Korpusem Żandarmerii Państwa Miasta Watykańskiego, który nadzorował i wspierał poszczególne etapy projektu.

Vatican News

Pojazdy to dar od zespołu Exelentia – firmy założonej i kierowanej przez przedsiębiorców Domenico i Giovanni Zappia – wspólnie z Grupą Club Car. Pojazdy zostały przekazane osobiście Ojcu Świętemu podczas prywatnego spotkania, które odbyło się 3 lipca w Papieskich Willach w Castel Gandolfo i w którym uczestniczyła delegacja obu firm, składająca się z kierownictwa oraz działów zaangażowanych w realizację projektu, w tym techników i mechaników, którzy wiele prac nad konstruowaniem pojazdów wykonali własnoręcznie.

Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo

Dwa specjalne pojazdy – wykonane na bazie elektrycznego modelu produkowanego przez firmę Garia, należącą do Grupy Club Car – zostały ręcznie spersonalizowane z wyjątkową precyzją techniczno-rzemieślniczą. Prace te koncentrowały się przede wszystkim na podkreśleniu ekologiczności pojazdów, dzięki zerowej emisji zarówno spalin, jak i hałasu, oraz na osiągnięciu najwyższych standardów bezpieczeństwa, mając na względzie konieczność transportu samolotowego podczas międzynarodowych podróży Ojca Świętego.

Pojazdy przekazała Ojcu Świętemu firma Exelentia

Impuls do realizacji projektu pochodził od Żandarmerii Watykańskiej, która zatwierdziła wszystkie etapy prac. Była to praca zespołowa, której celem było zapewnienie maksymalnej efektywności, podkreślonej przez kompaktowe wymiary, zwrotność pojazdu i łatwość manewrowania w ciasnych przestrzeniach i na obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

Towarzyszenie papieskim wystąpieniom publicznym

Pojazdy te można z łatwością i bezpiecznie przewozić na pokładach samolotów dalekiego zasięgu, bez konieczności ich demontażu, co znacząco ułatwia operacje załadunku i rozładunku oraz znacznie skraca czas logistyczny. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu linii lotniczej ITA Airways, która pomogła w określeniu parametrów technicznych – zwłaszcza wymiarowych i związanych z mocowaniem – niezbędnych do załadunku pojazdów na pokład samolotów dalekodystansowych.

Takim pojazdem Papież będzie mógł wygodnie poruszać się podczas wizyt apostolskich wśród rzesz wiernych

W celu zwiększenia wygody użytkowania, zainstalowano boczne podpórki pod podłokietnikiem, aby zapewnić bezpieczne punkty podparcia przy wsiadaniu i wysiadaniu. Dzięki tym udogodnieniom pojazdy te idealnie nadają się do wspierania i towarzyszenia Papieżowi podczas jego wystąpień publicznych w miastach na całym świecie.