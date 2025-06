W rozdartym świecie Papież apeluje o Kościół jako szkołę jedności

Jedność w Kościele i Kościołów ze sobą, bracia i siostry, karmi się przebaczeniem i wzajemnym zaufaniem. Począwszy od naszych rodzin i od naszych wspólnot. Skoro bowiem Jezus nam ufa, również my możemy sobie ufać, jedni drugim, w Jego imię – powiedział dziś Papież Leon XIV w czasie modlitwy Anioł Pański.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

„Niech Apostołowie Piotr i Paweł wraz z Maryją Panną orędują za nami, żeby w tym rozdartym świecie Kościół był domem i szkołą komunii” – mówił Papież Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański.

Wielkość ukształtowana przez przebaczenie

Papież zaznaczył, że Nowy Testament nie ukrywa błędów, sprzeczności, grzechów ludzi, których czcimy jako największych Apostołów. „Ich wielkość w istocie została ukształtowana przez przebaczenie” – podsumował. Dodał także, że to Jezus niejeden raz szedł po nich, żeby ich sprowadzić na swoją drogę. „Jezus nigdy nie wzywa tylko jeden raz. Właśnie dlatego wszyscy możemy mieć zawsze nadzieję, jak nam o tym przypomina także Jubileusz" - dodał Leon XIV.

„Drodzy bracia i siostry, przy grobach Apostołów, będących od tysiącleci celem pielgrzymek, my również odkrywamy, że możemy żyć od nawrócenia do nawrócenia" - mówił papież.

Służba dla jedności

Ojciec Święty zaznaczył, że „istnieje ekumenizm krwi, niewidzialna, a głęboka jedność Kościołów chrześcijańskich”, które choć jeszcze nie żyją w pełnej i widzialnej komunii ze sobą. „Dlatego w to podniosłe święto chcę potwierdzić, że moja posługa biskupia jest służbą dla jedności i że Kościół Rzymu jest zobowiązany przez krew świętych Piotra i Pawła do tego, by służył w miłości komunii wszystkich Kościołów” – wyznał Leon XIV.