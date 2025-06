Przyszli kapłani: Słowa Leona XIV są wzorem do naśladowania

Klerycy uczestniczący w katechzie papieskiej z okazji Jubileuszu Seminarzystów po spotkaniu z Leonem XIV podkreślali tematy jego medytacji, które najbardziej ich poruszyły: przede wszystkim wezwanie do pozostania sobą, umiejętności słuchania własnych słabości i nauki bliskości wobec najbardziej potrzebujących.

Daniele Piccini – Watykan

Wsłuchanie się w kruchość serca, pielęgnowanie nadziei podczas formacji, podejmowanie wyzwań stawianych przez nowe technologie – te tematy poruszone przez Leona XIV w dzisiejszej medytacji w bazylice św. Piotra wciąż rozbrzmiewają w sercach kleryków, którzy uczestniczyli w pielgrzymce do Drzwi Świętych w ramach jubileuszowego wydarzenia dedykowanego przyszłym kapłanom.

Słuchać własnych słabości

„Tak jak Chrystus kochał ludzkim sercem” – mówi mediom watykańskim 25-letni mediolańczyk Simone Nardiello – „tak Ojciec Święty powiedział nam, że musimy przyjmować ludzi i być blisko nich. Aby to zrobić, musimy poznać nasze własne słabości i nasze wewnętrzne mechanizmy” – dodaje młody kleryk z Ordynariatu Wojskowego we Włoszech, studiujący w Komendzie Cecchignola w Rzymie. „Zawsze będę strzegł jego słów i wezmę je za wzór do naśladowania” – dodaje.

Spotkanie z Papieżem poruszyło kleryków (@Vatican Media)

Nadzieja w Chrystusie

„Papież zachęcał nas do pielęgnowania nadziei w Chrystusie. Osobiście proszę Pana, aby wspierał nas aż do końca naszego powołania” – wtóruje mu 26-letni Kameruńczyk Ngalani Marcel Eugene, studiujący w Seminarium Kolegium Alberoni z Piacenzy. „Najbardziej uderzyło mnie jego wezwanie, aby w tym czasie pozostać sobą” – dodaje młody człowiek, który przybył do Rzymu z grupą dwudziestu ośmiu kolegów i formatorów.

Sztuczna inteligencja i media społecznościowe – tematy dla przyszłych kapłanów

„Słowa Papieża napełniły mnie radością” – przyznał Michal Rogala, 23-letni kleryk studiujący w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. „Uważam, że to bardzo ważne, że Ojciec Święty zaprosił nas do zmierzenia się nie tylko z teologią, ale także ze sztuczną inteligencją i mediami społecznościowymi. To tematy, które niewielu porusza w tak jasny sposób” – podkreślał, otoczony przez swoich kolegów.

Dbałość o relacje

„To ogromne przeżycie dla wielu z nas, którzy spotkali Leona XIV po raz pierwszy” – wyznaje Dragos Romescu, 23-letni alumn greckokatolickiego seminarium w Oradei w Rumunii. „Na zawsze zapamiętam myśl, którą Papież poświęcił relacjom z innymi. Jako przyszli kapłani – podsumowuje – musimy mieć dobrą relację z naszymi wiernymi, a przede wszystkim z ubogimi i potrzebującymi.”