Papież przypomniał o Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich

Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej, zwracając się do polskich pielgrzymów zachęcił do „odważnego podążania za Panem”. Przewodnikami w tym dziele mają być dla nas święci i błogosławieni. Ojciec Święty wskazał na bł. Pier Giorgio Frassati, patrona tegorocznego spotkania Lednica 2000.

ks. Marek Weresa – Watykan

Pełna treść papieskiego pozdrowienia:

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zachęcam do odważnego podążania za Panem, w odpowiedzi na wezwanie, które kieruje do każdego z was. Niech przewodnikami w tej wędrówce będą święci i błogosławieni. Należy do nich bł. Pier Giorgio Frassati, patron tegorocznego ogólnopolskiego Spotkania Młodych na Polach Lednickich. Z serca wam błogosławię!”.