Papież przypomina o poszanowaniu życia ludzkiego aż do jego kresu

W pozdrowieniach, skierowanych podczas audiencji generalnej do pielgrzymów francuskojęzycznych, Ojciec Święty przypomniał o konieczności poszanowania życia ludzkiego aż do jego kresu.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Nasz świat ma trudności z odnalezieniem wartości życia ludzkiego, nawet w jego ostatniej godzinie: niech Duch Pana oświeci nasze umysły, abyśmy potrafili bronić wewnętrznej godności każdego człowieka” – zaapelował Leon XIV, zwracając się do wiernych francuskojęzycznych – pielgrzymów i tych, którzy śledzili audiencję za pośrednictwem mediów. Jego słowa nawiązywały do odczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii o gospodarzu, najmującego robotników w winnicy nawet w ostatniej godzinie i w ten sposób nadawał sens ich życiu nawet „w ostatniej godzinie”. To właśnie ten obraz zainspirował dzisiejszą papieską katechezę.

Słowa Leona XIV można jednak odczytywać również w odniesieniu do aktualnych wydarzeń na francuskiej scenie politycznej. Tydzień temu, we wtorek niższa izba francuskiego parlamentu poparła w pierwszym czytaniu ustawę, dotyczącą eutanazji i wspomaganego samobójstwa, która została następnie skierowana do senatu. Projekt ten jest szeroko komentowany zarówno przez jego przeciwników, jak też przez tych, którzy domagają się legalizacji eutanazji we Francji.