Papież przyjął liderów Drogi Neokatechumenalnej

Członkowie Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drogę Neokatechumenalną zostali przyjęci na prywatnej audiencji przez Papieża Leona XIV. Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności ewangelizacyjnej wspólnot Drogi na całym świecie oraz wyrażenia wdzięczności za wsparcie i otwartość Ojca Świętego.

Karol Darmoros

Jak Święta Rodzina

Leona XIV odwiedził współzałożyciel Drogi Kiko Argüello wraz z o. Mario Pezzim oraz Marią Ascensión Romero. Przekazali oni Ojcu Świętemu ikonę Matki Bożej Drogi oraz nową publikację "Serce niepodzielne. Misja i dziewictwo". Zawiera ona ponad 400 cytatów o kobiecie autorstwa współinicjatorki Drogi Carmen Hernández. Z kolei maryjna ikona, której kopię podarowano Leonowi XIV, znajduje się w kaplicy madryckiej katedry, gdzie zapisano słowa, które stały się duchową inspiracją Drogi Neokatechumenalnej: „Trzeba tworzyć wspólnoty jak Święta Rodzina z Nazaretu: pokorne, proste, pełne uwielbienia. Drugi człowiek to Chrystus".

Papieska audiencja dla liderów Drogi Neokatechumenalnej (@Vatican Media)

Papież o sercu misyjnym

„Bardzo się cieszę, że papież był misjonarzem” – powiedział Kiko Argüello, nawiązując do misyjnego ducha Drogi i daty wyboru Leona XIV, przypadającej na 8 maja – dzień modlitwy do Matki Bożej z Pompejów. Dla Kiko i Carmen to miejsce miało szczególne znaczenie: w 1968 roku to właśnie tam modlili się o opiekę nad rodzącą się misją.

Formacja w parafiach i rodzinach

Spotkanie z Papieżem miało charakter bardzo serdeczny. Jak poinformowano, zespół mógł przedstawić Papieżowi działania Drogi w parafiach i diecezjach. Zwrócono uwagę na pomoc rodzinom „w mierzeniu się z wyzwaniami współczesnego świata” i wspieranie młodych w ich drodze do spotkania z Chrystusem.

Papieska audiencja dla liderów Drogi Neokatechumenalnej (@Vatican Media)

Ewangelizacja w 138 krajach

W trakcie audiencji przedstawiono Papieżowi skalę dzieła: obecność wspólnot w 138 krajach, działalność kilkuset rodzin misyjnych oraz seminariów Redemptoris Mater w ponad 100 diecezjach na pięciu kontynentach. Papież zachęcił liderów Drogi do kontynuowania tej „cennej misji dla życia Kościoła”.