Papież o sporcie jako drodze do budowania pokoju

Sport jest drogą do budowania pokoju, bowiem jest szkołą szacunku i lojalności, które sprzyjają rozwojowi kultury spotkania i braterstwa - wskazał Leon XIV po zakończeniu Mszy św. z okazji Jubileuszu Sportu, przed modlitwą Anioł Pański. Zachęcił do „praktykowania tego stylu w sposób świadomy – sprzeciwiając się wszelkiego rodzaju formom przemocy i agresji”.

Artur Hanula

„Z radością kieruję pozdrowienia do was wszystkich, sportowców w każdym wieku i pochodzących z różnych stron! - mówił Ojciec Święty, który również jest sportowcem. - Zachęcam was do uprawiania sportu, także na poziomie wyczynowym, zawsze w duchu bezinteresowności”. Jak dodał, „w grze i w zdrowej rozrywce człowiek jest podobny do swojego Stwórcy”.

Ponowny apel o pokój

Papież przypomniał, że obecnie toczy się wiele konfliktów, m.in. w Mjanmie. „Wzywam wszystkie strony do podjęcia drogi inkluzywnego dialogu, jedynej, która może doprowadzić do pokojowego i trwałego rozstrzygnięcia [konfliktu]” - podkreślił Papież.

Ojciec Święty nawiązał także do tragicznych wydarzeń w Nigerii, gdzie zamordowano ponad 200 osób. Większość to wewnętrzni przesiedleńcy. Papież wyraził solidarność także ze wspólnotami chrześcijańskimi tego kraju.

Papież wspomniał również o Republice Sudanu. „Dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci ks. Luke’a Jumu, proboszcza parafii w El Fasher, który padł ofiarą bombardowania - zaznaczył Leon XIV. - Zapewniając o modlitwie za niego i wszystkie ofiary, ponawiam apel do walczących o zaprzestanie walk, ochronę ludności cywilnej i podjęcie dialogu na rzecz pokoju”. Papież wezwał też społeczność międzynarodową do „zintensyfikowania wysiłków na rzecz zapewnienia przynajmniej podstawowej pomocy ludności dotkniętej poważnym kryzysem humanitarnym”.

Ojciec Święty zachęcił do kontynuowania modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i na całym świecie.

Przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV pozdrowił licznie zgromadzonych wiernych (@Vatican Media)

Nowy błogosławiony z Konga

Leon XIV przypomniał, że dziś po południu, w Bazylice Świętego Pawła za Murami, zostanie ogłoszony błogosławionym Floribert Bwana Chui, młody męczennik z Konga. „Został zamordowany w wieku dwudziestu sześciu lat, ponieważ – jako chrześcijanin – sprzeciwiał się niesprawiedliwości i bronił małych i ubogich. Niech jego świadectwo dodaje odwagi i nadziei młodym ludziom z Demokratycznej Republiki Konga i całej Afryki!” - wskazał Papież.

Na zakończenie Ojciec Święty życzył wszystkim dobrej niedzieli. Zwrócił się też do młodych: „Czekam na was za półtora miesiąca na Jubileuszu Młodzieży! Niech Matka Boża, Królowa Pokoju, wstawia się za nami”.