Papież pozdrawia matkę nowego błogosławionego Floriberta Bwana Chuiego podczas audiencji dla pielgrzymów z Konga (@Vatican Media)

Papież o bł. Floribercie: pokazuje światu, że młodzi mogą być zaczynem pokoju

Leon XIV przyjął na audiencji pielgrzymów i biskupów, którzy przybyli do Rzymu z okazji wczorajszej beatyfikacji Floriberta Bwany Chuiego, 26-letniego Kongijczyka. W gronie papieskich gości byli m.in. bliscy nowego błogosławionego, w tym jego matka, a także członkowie Wspólnoty Sant’Egidio, do której należał. W przemówieniu Ojciec Święty podkreślił, że bł. Floribert to człowiek pokoju, który nigdy nie zgadzał się na zło, wzór dla współczesnej młodzieży.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Zwracając się do zebranych i nawiązując do wczorajszych uroczystości beatyfikacyjnych, które odbyły się w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami, Leon XIV przywołał słowa swojego poprzednika. „Floribert Bwana Chui (...) jako chrześcijanin modlił się, myślał o innych i postanowił być uczciwy, mówiąc «nie» brudowi korupcji. To właśnie znaczy mieć czyste ręce; podczas gdy ręce, które handlują pieniędzmi, brudzą się krwią. (…) Być uczciwym to świecić w dzień, to szerzyć światło Boga, to żyć błogosławieństwem sprawiedliwości: zwyciężać zło dobrem” – mówił, za papieżem Franciszkiem. Siła uformowanego sumienia Mówiąc o tym, skąd młody Floribert czerpał siłę, by przeciwstawiać się korupcji, Papież podkreślił, że jej źródłem było jego sumienie, „uformowane przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, wspólnotę z braćmi”. Przypominał, że beatyfikowany celnik żył duchowością Wspólnoty Sant’Egidio, którą papież Franciszek podsumował, jako opartą na trzech filarach: modlitwie, ubogich i pokoju. Ojciec Święty podczas audiencji dla pielgrzymów z Konga i uczestników beatyfikacji (@Vatican Media) Kochał ubogich jak Chrystus „Bł. Floribert miał serdeczną i zaangażowaną relację z dziećmi ulicy, wypędzonymi do Gomy przez wojnę, wzgardzonymi i osieroconymi. Kochał je miłością Chrystusa, interesował się nimi i troszczył się o ich ludzkie i chrześcijańskie wychowanie” – mówił Leon XIV. Podkreślił, że ów młody człowiek czerpał siłę z „wierności modlitwie i ubogim”. Nigdy nie pogodził się ze złem Ojciec Święty przypomniał, że bł. Floribert nigdy nie pogodził się ze złem i z wiarą oraz ufnością patrzył w przyszłość: „W regionie tak bardzo cierpiącym jak Kiwu, rozdartym przemocą, toczył swoją walkę o pokój z łagodnością – służąc ubogim, praktykując przyjaźń i spotkanie w rozdartym społeczeństwie” – mówił Leon XIV. Zacytował też jego słowa, zapisane w positio: „Pan przygotowuje nowy świat, w którym nie będzie już wojny, w którym nienawiść zostanie wymazana, w którym przemoc nie pojawi się więcej jak złodziej w nocy, w którym dzieci będą wzrastać w pokoju. Tak, to wielkie marzenie. Nie żyjmy dla tego, co nie ma wartości. Żyjmy raczej dla tego wielkiego marzenia!”. Leon XIV podkreślił, że bł. Floribert to wzór dla młodzieży (@Vatican Media) Wzór dla młodych ludzi Na zakończenie spotkania, zawierzając nastanie pokoju wstawiennictwu Matki Bożej, Papież przypomniał, że beatyfikowany wczoraj 26-letni kongijski celnik, to wzór dla młodzieży. „Na kontynencie bogatym w młodych ludzi, ukazuje, jak mogą oni być zaczynem pokoju «rozbrojonego i rozbrajającego». Świecki Kongijczyk ukazuje cenną wartość świadectwa świeckich i młodych”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.