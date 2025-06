Spotkanie z uczestnikami Szkoły Letniej Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego (@Vatican Media)

Papież Leon XIV o cudach kosmosu i misji nauki

W przesłaniu do uczestników Szkoły Letniej Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego Papież Leon XIV zachęcił młodych astronomów, by ich praca przyczyniała się do postępu nauki w służbie ludzkości. „Dzielcie się radością i zdumieniem, jakie rodzi kontemplacja ‘ziaren’, które – jak mawiał św. Augustyn - Bóg zasiał w harmonii wszechświata” – zaapelował Leon XIV do obserwatorów nieba.

Karol Darmoros Leon XIV do astronomów: patrząc w niebo, podziwiamy piękno Stwórcy Kosmos jako przestrzeń wspólnego zachwytu Papież przyjął studentów i naukowców biorących udział w międzynarodowej szkole letniej poświęconej odkrywaniu wszechświata za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba". Jak zaznaczył, dzisiejsza astronomia otwiera przed ludzkością niespotykane dotąd możliwości odkrywania tajemnic kosmosu. „Dzięki temu naprawdę niezwykłemu instrumentowi, po raz pierwszy możemy zaglądać w atmosfery planet pozasłonecznych, na których być może rozwija się życie, i badać mgławice, w których formują się układy planetarne" – powiedział Ojciec Święty. Leon XIV zauważył, że obrazy dostarczane przez teleskop niosą nie tylko wartość naukową, ale także duchowe przesłanie. „Czy obrazy z Teleskopu Webba nie napełniają nas także zdumieniem, a wręcz tajemniczą radością, gdy kontemplujemy ich wzniosłe piękno?" – zwracał się do młodych astronomów Papież. Papież z uczestnikami Szkoły Letniej Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego (@Vatican Media) Tradycja wiary spotyka nowoczesną naukę Odwołując się do Księgi Barucha, Ojciec Święty przypomniał, że już autorzy Pisma Świętego starali się wyobrazić sobie moment stworzenia. „Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: «Jesteśmy». Z radością świecą swemu Stwórcy." (Ba 3,34). Leon XIV dostrzegł w tych słowach starożytną intuicję, którą dziś potwierdzają badania naukowe. Zwrócił się również do studentów z przypomnieniem, że otrzymali oni nie tylko wiedzę, ale i odpowiedzialność. „W szczególny sposób to wy, uczestnicy Szkoły Letniej, zostaliście obdarzeni wiedzą i przygotowaniem, które pozwala wam używać tego niezwykłego instrumentu, by poszerzać naszą wiedzę o kosmosie, którego jesteśmy maleńką, lecz znaczącą częścią" - zauważył. Papież z uczestnikami Szkoły Letniej Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego (@Vatican Media) Wiedza jako dar dla wspólnoty Ojciec Święty podkreślił, że żadna droga naukowa nie jest samotna. Przypomniał o wieloletnim wysiłku inżynierów, naukowców, matematyków, a także wsparciu rodzin i przyjaciół, które umożliwiły rozwój tak ambitnych projektów jak Teleskop Webba. Leon XIV zachęcił też do dzielenia się owocami tej pracy z innymi. „Bądźcie hojni w dzieleniu się tym, czego się uczycie i czego doświadczacie, najlepiej jak potraficie i wszędzie tam, gdzie możecie. Im więcej radości dzielicie, tym więcej radości tworzycie" – wezwał.

