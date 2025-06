Papież do Zakonu Maltańskiego: nie ulegajcie duchowi świata

Miłość do ubogich, wierność wierze i duchowa odnowa – to główne wezwania Ojca Świętego Leona XIV w przesłaniu na uroczystość św. Jana Chrzciciela, patrona Suwerennego Zakonu Maltańskiego. Papież podkreśla, że celem Zakonu nie może być jedynie działalność charytatywna, lecz przekazywanie miłości Boga poprzez służbę i świadectwo wiary.

Karol Darmoros

Miłość, która daje i przyjmuje

„Tuitio fidei et obsequium pauperum” – obrona wiary i pomoc ubogim – to, jak przypomniał Leon XIV, podstawowe zasady duchowości i misji Zakonu Maltańskiego. Papież zaznaczył, że „oddanie się ludziom wykluczonym jest wyrazem miłości Boga, która staje się świadectwem i słowem”. Jak dodał, gdyby tej miłości zabrakło, Zakon utraciłby swój religijny charakter i stałby się jedynie organizacją filantropijną.

Ojciec Święty zaznaczył, że miłość, która wychodzi ku drugiemu, jest odpowiedzią na miłość Boga. „W swoim uniżeniu Jezus przekazuje nam swoją miłość, którą możemy odwzajemnić poprzez wdzięczność. Tak samo jest z ubogim: jeśli go kochamy, zniżając się do jego poziomu, miłość, którą mu dajemy, wraca do nas w jego wdzięczności – nie jako upokorzenie, ale jako radość” – napisał Papież. To właśnie jest tuitio fidei, bo w ten sposób – dodał Leon XIV – Zakon Maltański konkretnie przekazuje wiarę w Boga, który jest miłością.

Nie dać się zwieść pozorom dobra

Papież przestrzegł też przed pokusą światowości i pozornej skuteczności. „Aby osiągnąć dobry cel, środki również muszą być dobre” – podkreślił, przestrzegając, że na tym polu pokusa może łatwo przybrać pozory dobra. W tym kontekście Leon XIV przywołał ewangeliczną scenę kuszenia Jezusa przez szatana. „Jezus potwierdza (…) supremację Boga i nie zaprzedaje się władzy tego świata” – zaakcentował Papież. Jak dodał, to Duch Święty pozwala odkrywać podstępy złego. „Dlatego musimy stale rozeznawać, czy prowadzi nas Duch, czy pokusa, czy może nasz własny interes” – przypomniał Leon XIV.

Odnowa duchowa w ślad za zmianą przepisów

Ojciec Święty odniósł się też do procesu reformy instytucjonalnej Zakonu, który przyniósł m.in. nową Kartę Konstytucyjną. Zmiany te – zaznaczył – muszą mieć fundament duchowy.

Przypomniał również, że siłą Zakonu jest jego natura religijna, którą niosą Kawalerowie profesyjni, ale którą – z różną intensywnością – żyją także członkowie Klasy Drugiej i Trzeciej. „W szczególności członkowie Pierwszej Klasy są wezwani do zaangażowania się w tym duchu, aby przezwyciężyć wszelką pokusę sekularyzacji, to znaczy życia, które nie jest ożywiane tą ewangeliczną radykalnością, jaka jest właściwa zakonowi religijnemu” – wezwał Papież.

Modlitwa i wspólnota źródłem nadziei

Leon XIV z uznaniem odniósł się do obecności kandydatów do nowicjatu i wyraził nadzieję, że formacja oparta na modlitwie – osobistej i liturgicznej, w ciszy i samotności – umocni ich w służbie bliźnim i w dawaniu świadectwa o Bożej miłości. Zachęcił również do życia wspólnotowego wśród profesów (członków Pierwszej Klasy), jako konkretnego sposobu realizowania miłości wzajemnej i wierności radom ewangelicznym.

Papież wyraził głęboką radość z odrodzenia życia wspólnotowego i nowicjackiego w Zakonie Maltańskim, podkreślając, że to znak nadziei, ale i wyzwanie wymagające odpowiedniego przygotowania formatorów. Przypomniał, że fundamentem formacji wszystkich klas Zakonu powinna być modlitwa – osobista i liturgiczna, wsparta ciszą i samotnością, które nadają głębię służbie potrzebującym.