Papież do sióstr zakonnych: zasiewajcie ziarna dobra

Do zastanowienia się nad tym, jak bardzo Pan zaspokaja pragnienie życia, miłości i światła zachęcił w poniedziałek rano Ojciec Święty siostry zakonne, który przybyły do Rzymu z okazji kapituł generalnych oraz Roku Jubileuszowego.

Monika Nowak-López

Na audiencji z Leonem XIV obecne były Siostry Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego, Córki Bożej Miłości, siostry ze Zgromadzenia Córek Augustianek od Pomocy oraz siostry franciszkanki Najświętszych Serc. Papież podkreślił, że należą one do zgromadzeń, które powstały w różnych momentach i okolicznościach, a jednak ich historie ukazują wspólną dynamikę.

Służba cierpiącym

„Światło wielkich wzorców życia duchowego z przeszłości – takich jak Augustyn, Bazyli, Franciszek – przez ascezę, odwagę i świętość życia założycieli i założycielek, pobudzało i rozwijało nowe drogi służby, zwłaszcza wobec najsłabszych: dzieci, ubogich dziewcząt i chłopców, sierot, migrantów, do których z czasem dołączyli starsi i chorzy; a także wiele innych dzieł miłosierdzia” – zaznaczył.

Papież rozmawiał z uczestniczkami spotkania (@Vatican Media)

Papież, odwołując się do dekretu Soboru Watykańskiego II, przypomniał, że instytuty zakonne, które poświęcają się służbie miłosierdzia, powinny odpowiedzieć na wezwanie do naśladowania Chrystusa i służyć Mu w Jego członkach, a cała ich działalność apostolska musi wypływać z wewnętrznego zjednoczenia z Jezusem.

Zgodnie ze wskazaniem św. Augustyna

Leon XIV przywołał także słowa św. Augustyna o prymacie Boga w życiu chrześcijańskim: „Jeśli jesteś głodny – Bóg jest twoim chlebem; jeśli jesteś spragniony – Bóg jest twoją wodą; jeśli jesteś w ciemnościach – Bóg jest twoim światłem, które nie zna zachodu; jeśli jesteś nagi – Bóg jest twoim nieśmiertelnym odzieniem”. Warto zadać sobie te pytania, aby zrozumieć, jak bardzo Pan zaspokaja nasze pragnienie życia, miłości i światła.

Radość ze spotkania z Leonem XIV (@Vatican Media)

„To właśnie zakorzenienie w Chrystusie sprawiło, że ci, którzy nas poprzedzili – mężczyźni i kobiety, tacy jak my, ze zdolnościami i ograniczeniami jak nasze – potrafili dokonywać rzeczy, o których może nigdy by nie pomyśleli, że są możliwe do zrealizowania, pozwalając im zasiać ziarna dobra, które – przemierzając wieki i kontynenty – dziś dotarły praktycznie na cały świat, co potwierdza wasza obecność” – powiedział Leon XIV, zwracając się do przedstawicielek żeńskich instytutów zakonnych.