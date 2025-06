Papież do Polaków: Rok Święty to czas pojednania

Do szukania w Jezusie mocy w procesie budowania jedności - w rodzinach, ojczyźnie i świecie - zachęcił Ojciec Święty Leon XIV w słowie skierowanym do Polaków podczas Audiencji Jubileuszowej.

Artur Hanula

Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rok Święty to czas pojednania. Św. Ireneusz z Lyonu, nawiązując do nauki Apostołów, ukazuje, że prawdziwa jedność możliwa jest tylko w Chrystusie, który pojednał niebo z ziemią. Niech to będzie dla was znakiem nadziei. Szukajcie w Jezusie mocy do budowania jedności – w waszych rodzinach, ojczyźnie i w świecie. Błogosławię wam wszystkim.