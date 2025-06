Papież przed audiencją generalną (@Vatican Media)

Papież do Polaków: Zachęcam was do lektury Ewangelii

Leon XIV zachęcił Polaków do codziennej lektury Ewangelii. „Niech będzie ona dla was duchowym pokarmem, uzdalniającym do niesienia wiary i nadziei do swoich środowisk” – powiedział Papież, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej na Placu św. Piotra.

Karol Darmoros Niech Ewangelia karmi was każdego dnia Ojciec Święty wyraził serdeczne pozdrowienia dla pielgrzymów z Polski i wskazał na potrzebę codziennego karmienia się Słowem Bożym. „Zachęcam was do codziennej lektury Ewangelii" – powiedział. Leon XIV przypomniał, że to właśnie Ewangelia uzdalnia do niesienia wiary i nadziei w codziennym życiu. Papież wśród wiernych (@Vatican Media) Papież zwrócił również uwagę na znaczenie nadchodzącej uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. „Niech stanie się dla was okazją do odnowienia osobistej więzi ze wspólnotą Kościoła i modlitewnej troski o jego pasterzy. Z serca Wam błogosławię" – powiedział. Pójść do Jezusa Przesłanie skierowane do Polaków nawiązywało do głównego wątku papieskiej katechezy, w której Leon XIV mówił o uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa jako znakach nadziei dla współczesnego, często przytłoczonego człowieka. „W dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechnioną chorobą jest znużenie życiem" – zauważył Papież. Papież błogosławił dzieci (@Vatican Media) W tym kontekście przypomniał ewangeliczną scenę spotkania Jezusa z kobietą cierpiącą na krwotok oraz wskrzeszenie córki Jaira. „W życiu są chwile rozczarowania i zniechęcenia, jest też doświadczenie śmierci. Uczmy się od tej kobiety, od tego ojca: idźmy do Jezusa. On nas może uzdrowić, może dać nam nowe życie. On jest naszą nadzieją!" – mówił Leon XIV.