Papież do kapłanów: to miłość, a nie doskonałość jest źródłem wiarygodności

Leon XIV skierował przesłanie do kapłanów z diecezji regionu Île-de-France, z okazji ich jubileuszowego spotkania. Zachęcił ich, aby zakorzeniali swoje życie i kapłaństwo „w coraz głębszej, osobistej i autentycznej miłości do Jezusa, który uczynił was swoimi przyjaciółmi i upodobnił was do siebie na wieczność; oraz w hojnej i bezwarunkowej miłości do waszych wspólnot”.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

To już drugie przesłanie, jakie podczas swego niespełna miesięcznego pontyfikatu Leon XIV kieruje do Kościoła we Francji. Pierwszym był list, skierowany do biskupów i wiernych z okazji 100. rocznicy kanonizacji św. Teresy z Lisieux, św. Jana Marii Vianneya i św. Jana Eudesa. Drugie natomiast do kapłanów z diecezji należących do stołecznego regionu Île-de-France, którzy zgromadzili się w stolicy Francji podczas jubileuszowego spotkania.

„Trudne i bolesne” okoliczności

Zwracając się do metropolity Paryża abp. Laurenta Ulricha, biskupów oraz kapłanów, Leon XIV zapewnił ich na początku o swej „ojcowskiej czułości”. Zwrócił też uwagę na „trudne i często bolesne warunki życia Kościoła i społeczeństwa” i zachęcił by, pomimo tych okoliczności, nadal niestrudzenie pełnili oni swoją posługę.

Prawdziwa miłość warunkiem wiarygodności

„Zachęcam was do zakorzenienia waszego życia i kapłaństwa w coraz głębszej, osobistej i autentycznej miłości do Jezusa, który uczynił was swoimi przyjaciółmi i upodobnił was do siebie na wieczność; oraz w hojnej i bezwarunkowej miłości do waszych wspólnot” – napisał Ojciec Święty. Podkreślił, że taka postawa sprawi, że będą oni wiarygodni „nawet jeśli jeszcze nie są święci” i pozwoli im dotrzeć do serc także tych, którzy są daleko od Kościoła.

Inspiracja papieżem Franciszkiem

Leon XIV zachęcił też kapłanów, aby ich miłość do Boga i ludzi była „pełna bliskości, współczucia, łagodności, pokory i prostoty, jak to często przypominał świętej pamięci papież Franciszek”. Zachęcił ich także do jedności z biskupami i nieustannej modlitwy o jedność całego Kościoła.

Księża regionu Île-de-France posługują w sumie na terenie ośmu diecezji: Paryża, Meaux, Wersalu, Créteil, Évry-Corbeil-Essonnes, Nanterre, Pontoise i Saint-Denis. Jubileuszowe spotkanie było dla nich okazją m.in. do wspólnego rozważania posoborowego dekretu Presbyterorum ordinis, poświęconego posłudze kapłańskiej.