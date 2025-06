Papież podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (@Vatican Media)

Papież

Papież do kapłanów: Idźmy razem otwarci na wszystkich w miłości

„Miłujcie Boga i braci, bądźcie hojni, gorliwi w sprawowaniu sakramentów, w modlitwie, zwłaszcza w adoracji, i w posłudze; bądźcie blisko swojej owczarni” – mówił Leon XIV do 32 kandydatów do kapłaństwa, których następnie wyświęcił podczas Mszy św. odprawionej w Bazylice watykańskiej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kapłanów obecnych na ich Jubileuszu wezwał do dbałości o jedność.

Wojciech Rogacin – Watykan Msza św. sprawowana w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa zgromadziła tysiące kapłanów uczestniczących w Jubileuszu Kapłanów w Watykanie. Jak zauważył Leon XIV, jest to także Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W Bazylice Świętego Piotra zgromadziło się ok. 5 tys. uczestników uroczystości, a na zewnątrz Bazyliki około 3 tysiące. Eucharystia, spowiedź, modlitwa Nawiązując do czytań liturgii słowa, podkreślił, że prorok Ezechiel mówi o Bogu jako o pasterzu, który przegląda swoją owczarnię, licząc swoje owce jedna po drugiej: idzie szukać owiec zagubionych, opatruje skaleczone, umacnia słabe i chore. We Mszy św. w Bazylice św. Piotra uczestniczyły tysiące kapłanów (@Vatican Media) Papież zachęcił kapłanów do odpowiedzi na wezwanie do współpracy z Bogiem „przede wszystkim poprzez umieszczenie Eucharystii, ‘źródła i zarazem szczytu całego życia chrześcijańskiego’, w centrum naszego życia; następnie przez owocne przyjmowanie sakramentów, szczególnie przez częstą spowiedź sakramentalną i wreszcie poprzez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego i praktykowanie miłosierdzia.” Wołanie o jedność Zwracając się do obecnych kapłanów z całego świata Papież mówił w homilii, że ich posługa jest „posługą uświęcania i pojednania dla jedności Ciała Chrystusa.” Papież wezwał, by kapłani byli znakiem jedności (@Vatican Media) „Podczas uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie mojego Pontyfikatu, wyraziłem przed Ludem Bożym wielkie pragnienie: ‘Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który staje się zaczynem pojednanego świata’. Dzisiaj ponownie dzielę się tym pragnieniem z wami wszystkimi: pojednanymi, zjednoczonymi i przemienionymi miłością, która obficie wypływa z Serca Chrystusa – idźmy razem Jego śladami, pokorni i zdecydowani, niezachwiani w wierze i otwarci na wszystkich w miłości, nieśmy światu pokój Zmartwychwstałego, z tą wolnością, która pochodzi ze świadomości, że jesteśmy miłowani, wybrani i posłani przez Ojca” – wezwał Leon XIV. W Watykanie trwał Jubileusz Kapłanów (@Vatican Media) Do nowo wyświęcanych: Nie czyńcie różnic Zwrócił się też do 32 kandydatów do święceń, których później wyświęcił na kapłanów. „Powiem wam kilka prostych rzeczy, które uważam za ważne dla waszej przyszłości i dla przyszłości dusz, które zostaną wam powierzone. Miłujcie Boga i braci, bądźcie hojni, gorliwi w sprawowaniu sakramentów, w modlitwie, zwłaszcza w adoracji, i w posłudze; bądźcie blisko swojej owczarni, poświęcajcie swój czas i energię wszystkim, nie oszczędzając się, nie czyniąc różnic, jak nas uczą przebity boku Ukrzyżowanego i przykład świętych” – wezwał Papież. Papież wyświęcił 32 nowych kapłanów (@Vatican Media) Naśladujcie cnoty wielkich kapłanów Przypomniał, że Kościół przez wieki miał wspaniałe postacie świętości kapłańskiej: począwszy od pierwszych wspólnot, męczenników, niestrudzonych apostołów, misjonarzy i mistrzów miłosierdzia. „Doceniajcie to wielkie bogactwo: interesujcie się ich dziejami, studiujcie ich życie i dzieła, naśladujcie ich cnoty, dajcie się rozpalić ich gorliwością, często i usilnie przyzywajcie ich wstawiennictwa!” – wskazywał Papież. „Nasz świat proponuje nazbyt często wątpliwe i płytkie wzorce sukcesu i prestiżu. Nie pozwólcie się im zafascynować! Patrzcie raczej na solidny przykład i na owoce apostolstwa, często ukrytego i pokornego, tych, którzy w życiu służyli Panu i braciom z wiarą i poświęceniem, i kontynuujcie ich pamięć swoją wiernością” – wezwał Ojciec Święty. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.