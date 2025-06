Papież do FAO: głód nie może być wykorzystywany jako broń wojenna

Kościół wspiera wszystkie inicjatywy mające na celu położenie kresu skandalowi, jakim jest głód na świecie – napisał Leon XIV w przesłaniu do uczestników 44. sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która odbywa się w Rzymie w dniach od 28 czerwca do 4 lipca.

Monika Nowak-López

Na początku Papież podziękował za możliwość zwrócenia się po raz pierwszy do Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która w tym roku obchodzi osiemdziesiątą rocznicę swojego powstania. Wyraził wdzięczność za codzienną pracę organizacji na rzecz poszukiwania właściwych odpowiedzi na problem niepewności żywnościowej i niedożywienia, które nadal stanowią jedno z największych wyzwań naszych czasów.

Smutna i haniebna tragedia głodu

„Wiele osób cierpi okrutnie i pragnie, by ich liczne potrzeby zostały zaspokojone. Wiemy dobrze, że nie są one w stanie same ich rozwiązać. Ciągła tragedia powszechnego głodu i niedożywienia, która nadal dotyka wiele krajów, jest tym bardziej smutna i haniebna, gdy uświadomimy sobie, że chociaż ziemia jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość żywności dla wszystkich ludzi, i pomimo międzynarodowych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, to niestety tak wielu ubogich na świecie nadal nie ma co jeść” – napisał Ojciec Święty. Przypomniał także, że mimo istotnych postępów globalne bezpieczeństwo żywnościowe nadal się pogarsza.

Głód na świecie jest skandalem

Głód jako broń wojenna

Papież podkreślił, że obecnie obserwujemy niegodziwe wykorzystywanie głodu jako broni wojennej. Zabijanie ludności poprzez głód jest niegodziwe i świat musi przyjąć jasne granice, aby karać te nadużycia i ścigać ich sprawców. „Dziś, gdy większość konfliktów nie jest toczona przez regularne armie, lecz przez uzbrojone grupy cywilne dysponujące skromnymi zasobami, coraz częściej stosuje się takie metody, jak podpalanie ziem, kradzież bydła czy blokowanie pomocy humanitarnej – wszystko po to, by podporządkować sobie całe, bezbronne społeczności” – napisał Leon XIV. Podkreślił, że w tego typu konfliktach pierwszymi celami militarnymi stają się sieci wodociągowe i drogi komunikacyjne. Rolnicy nie mogą sprzedawać swoich produktów, a inflacja gwałtownie wzrasta. Coraz więcej ludzi pada ofiarą głodu i umiera, a sytuację pogarsza fakt, że elity polityczne pozostają bezkarne.

Przejście od słów do czynów

Ojciec Święty przypomniał, że prędzej czy później będziemy musieli zdać sprawę przyszłym pokoleniom z tragedii, której obecnie jesteśmy świadkami. Jeśli nie podejmiemy teraz rozsądnych działań, odziedziczą one po nas niesprawiedliwość i nierówności. „Odkładanie rozwiązania tej bolesnej sytuacji nie pomoże; wręcz przeciwnie – cierpienia i trudności potrzebujących będą się nadal kumulować, czyniąc drogę jeszcze trudniejszą i bardziej zawiłą. Dlatego też konieczne jest przejście od słów do czynów, skupiając się na skutecznych działaniach, które pozwolą tym osobom patrzeć na swoją teraźniejszość i przyszłość z ufnością i spokojem, a nie tylko z rezygnacją” – podkreślił Papież, zaznaczając, że tylko poprzez konkretne działania możemy zakończyć epokę sloganów i zwodniczych obietnic.

Żywność musi być sprawiedliwie dzielona

Ochrona klimatu

W papieskim przesłaniu pojawiało się również odniesienie do zmian klimatycznych. „Niesprawiedliwość społeczna spowodowana klęskami żywiołowymi i utratą bioróżnorodności musi zostać odwrócona, aby możliwa była sprawiedliwa transformacja ekologiczna, stawiająca w centrum środowisko i człowieka” – zaapelował Leon XIV. „Aby chronić ekosystemy i społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w tym ludność rdzenną, musimy zmobilizować zasoby rządów, podmiotów publicznych i prywatnych oraz organizacji krajowych i lokalnych, tak aby wdrażały strategie priorytetowo traktujące regenerację bioróżnorodności i żyzności gleby”. Bez tego, „bez zdecydowanego i skoordynowanego działania na rzecz klimatu, nie będzie możliwe zapewnienie systemów rolno-spożywczych, które będą mogły wyżywić rosnącą populację światową”. Papież zauważył, że produkcja żywności nie jest już wystarczająca, ważne jest również zapewnienie, aby systemy żywnościowe były zrównoważone oraz zapewniały zdrową i przystępną cenowo dietę dla wszystkich.

Budowanie pokoju

Leon XIV podkreślił, że obecnie jesteśmy świadkami ogromnej polaryzacji stosunków międzynarodowych spowodowanej kryzysami i konfliktami. „Środki finansowe i innowacyjne technologie, które powinny być przeznaczone na walkę z ubóstwem i głodem na świecie, są wykorzystywane do produkcji i handlu bronią. W ten sposób promowane są wątpliwe ideologie, a jednocześnie dochodzi do ochłodzenia stosunków międzyludzkich, co osłabia wspólnotę i zniechęca do braterstwa i przyjaźni społecznej” – zauważył. „Nigdy wcześniej nie było tak pilne, jak teraz, abyśmy stali się budowniczymi pokoju, pracując na rzecz dobra wspólnego, które sprzyja wszystkim, a nie tylko nielicznym” – podkreślił Ojciec Święty. Przypomniał także słowa papieża Franciszka o tym, jak ważne jest „przezwyciężanie różnic w celu stworzenia klimatu wzajemnej współpracy i zaufania dla zaspokojenia wspólnych potrzeb”.

Zaangażowanie Stolicy Apostolskiej

Leon XIV w swoim przesłaniu zapewnił również o gotowości w niesieniu pomocy potrzebującym. „Stolica Apostolska będzie zawsze służyć zgodzie między narodami i nieustannie współpracować na rzecz wspólnego dobra rodziny narodów, zwracając szczególną uwagę na najbardziej doświadczone osoby, które cierpią głód i pragnienie, a także na odległe regiony, które nie mogą podnieść się z upadku z powodu obojętności tych, którzy powinni uczynić niezachwianą solidarność znakiem rozpoznawczym swojego życia” – zapewnił Ojciec Święty. On sam, jako Następca Piotra, staje się „rzecznikiem wszystkich tych, którzy na świecie czują się rozdarci przez ubóstwo” i prosi Boga, aby praca FAO przyniosła obfite owoce i służyła dobru osób pokrzywdzonych oraz całej ludzkości.