Ojciec Francesco Ielpo nowym kustoszem Ziemi Świętej

Ojciec Święty zatwierdził wybór o. Francesco Ielpo na kustosza Ziemi Świętej i gwardiana Góry Syjon, dokonany przez ministra generalnego wraz z definitorium Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów.

Monika Nowak-López - Watykan

Ojciec Francesco Ielpo zastąpił na tym urzędzie o. Francesco Pattona OFM.

O. Ielpo jest Włochem, urodził się w Laurii w regionie Bazylikata (prowincja Potenza) 18 maja 1970 r. W 1998 r. złożył śluby wieczyste w Zakonie Braci Mniejszych Franciszkanów, a w 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Od 1994 r. do 2010 r. nauczał religii. Od 2000 r. pełnił funkcję rektora Instytutu Luzzago w Brescii. W latach 2006-2010 był członkiem Krajowej Rady FIDAE (Federacji Instytutów Działalności Edukacyjnej). W latach 2007-2010 pełnił funkcję definitora prowincji lombardzkiej. Od 2010 r. do 2013 r. był proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Varese.

Od września 2013 r. do 2016 r. był komisarzem Ziemi Świętej w Lombardii, a od 2016 r. do 2023 r. kontynuował tę funkcję w prowincji północnych Włoch. Od 2014 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Pro Terra Sancta. Od 2022 r. pełni funkcję przewodniczącego Fundacji Terra Santa, delegata Kustodii Ziemi Świętej we Włoszech oraz delegata generalnego ds. restrukturyzacji prowincji w Kampanii, Bazylikacie i Kalabrii.