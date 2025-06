Leon XIV zachęcił kapłanów do radości i zapału misyjnego

O radości płynącej z powołania do kapłaństwa i z faktu bycia „przyjacielem Jezusa”, a także o kluczowych elementach formacji kapłańskiej mówił Leon XIV podczas spotkania z kapłanami ze świata świata, zorganizowanego przez Dykasterię ds. Duchowieństwa.

Wojciech Rogacin - Watykan

1700 kapłanów wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w rzymskim Auditorium Conciliazione przez Dykasterię ds. Duchowieństwa pod przewodnictwem jej prefekta kard. Lazzaro You Heung-sika. Okazją był Jubileusz Kapłanów, organizowany w tych dniach w Watykanie.

Leon XIV odniósł się do kwestii radości z faktu bycia kapłanem. Wskazał na słowa Jezusa: «Nazwałem was przyjaciółmi» (J 15,15), które – jak mówił Papież – są kluczem do zrozumienia kapłańskiej posługi.

Ojciec Święty podkreślił, że kapłan jest przyjacielem Pana, powołanym do życia z Nim w osobistej i ufnej relacji, karmionej Słowem, celebracją sakramentów i codzienną modlitwą.

Zażyłość z Chrystusem

W tym kontekście wskazał na trzy aspekty ważne podczas formacji kapłańskiej. Pierwszym jest relacja i zażyłość z Panem, która obejmuje całą osobę – serce, rozum, wolność – i kształtuje ją na obraz Dobrego Pasterza. Jak mówił Leon XIV, tylko kapłań, który żyje w przyjaźni z Chrystusem i jest przeniknięty Jego Duchem, może autentycznie głosić, współczująco pocieszać i mądrze prowadzić

Braterstwo między kapłanami

Drugim aspektem wskazanym przez Ojca Świętego jest braterstwo jako istotny styl życia prezbiterium. Jest tak, bowiem stawanie się przyjaciółmi Chrystusa oznacza życie jak bracia między kapłanami i biskupami, a nie jak rywale czy indywidualiści. Taka formacja pomaga budować Kościół synodalny, w którym wspólnie się wzrasta, dzieląc trudy i radości posługi. A z tego braterstwa między kapłanami płynie przykład wspólnoty dla całego Kościoła.

Kompetentni formatorzy

Trzecim aspektem wskazanym przez Papieża, jest odpowiednia formacja kapłanów – przyjaciół Chrystusa.

Aby byli oni zdolnymi do miłości, słuchania, modlitwy i wspólnej służby, trzeba z najwyższą starannością przygotowywać formatorów, ponieważ skuteczność ich pracy zależy przede wszystkim od przykładu życia i komunii między nimi.

Wyzwalające propozycje

Nawiązując do oznak kryzysu powołań Papież mówił o potrzebie stworzenia odpowiednich przestrzeni, w których młodzi usłyszą głos Pana. Dlatego – wskazał - ważne są środowiska i formy duszpasterstwa młodzieży przeniknięte Ewangelią, w których mogą się objawić i dojrzewać powołania do całkowitego daru z siebie. Papież apelował do kapłanów, by mieli odwagę do silnych i wyzwalających propozycji. A patrząc na młodych, którzy pozytywnie odpowiadają na powołanie, na nowo odkryli piękno bycia uczniami-misjonarzami, idącymi za Chrystusem, Dobrym Pasterzem.

Wezwał do wspólnego odzyskania zapału misyjnego, dzięki któremu z odwagą i miłością głosić będą Ewangelię Jezusa. Jak mówił Papież, to poprzez kapłańską działalność duszpasterską sam Pan troszczy się o swoje stado gromadzi rozproszonych, pochyla się nad zranionymi, wspiera zniechęconych.

Pięknie być kapłanem

Ojciec Święty podziękował za poświęcenie codzienne kapłanów, zwłaszcza w miejscach formacji, na peryferiach egzystencjalnych i w trudnych, czasem niebezpiecznych miejscach. Wspominał kapłanów, którzy oddali życie, aż do przelania krwi.

„Dziękuję, że jesteście! Przypominacie wszystkim, że pięknie jest być kapłanem i że każde powołanie od Pana jest przede wszystkim wezwaniem do Jego radości” - mówił Ojciec Święty. Dodał, że choć kapłani nie są doskonali, to są przyjaciółmi Chrystusa, braćmi między sobą i dziećmi Jego czułej Matki Maryi.