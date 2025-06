Leon XIV w uroczystość Piotra i Pawła: czyńmy z różnorodności laboratorium jedności

Starajmy się, uczynić z naszej różnorodności laboratorium jedności i wspólnoty, braterstwa i pojednania, aby każdy w Kościele, z własną historią osobistą, nauczył się podążać razem z innymi - powiedział Papież w homilii podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej. Ojciec Święty wskazał, że cała wspólnota Kościoła, życie duszpasterskie, dialog ekumeniczny i relacje przyjaźni, które Kościół pragnie utrzymywać ze światem potrzebują relacji braterstwa na wzór Apostołów Piotra i Pawła.

ks. Marek Weresa – Watykan

Podczas niedzielnej Mszy św. Papież Leon XIV, po wygłoszonej homilii pobłogosławił paliusze, które zostały włożone 54 nowym metropolitom. Z Polski byli to: abp Adrian Galbas (archidiecezja warszawska), abp Wiesław Śmigiel (archidiecezja szczecińsko-kamieńska) oraz abp Zbigniew Zieliński (archidiecezja poznańska).

Pielgrzymująca wspólnota uczniów Pana

Na początku homilii, Papież wskazał na, że historia Apostołów Piotra i Pawła, przemawia do współczesnych chrześcijan; zwracając uwagę na ich świadectwo, Leon XIV zwrócił uwagę na dwa aspekty: „komunię kościelną i żywotność wiary”.

Mówiąc o komunii kościelnej, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Apostołowie zostali powołani do „przeżycia tego samego losu, jakim jest męczeństwo, które na zawsze związało ich z Chrystusem”. Obaj oddali swe życie dla Ewangelii.

Jednakże wspólnota – oparta na jednym wyznaniu wiary – „nie jest osiągnięciem łatwym i pokojowym”. Piotr i Paweł „dochodzą do nie jako do celu”, pokonując „długą drogę” w czasie której każdy przyjął wiarę i „przeżył apostolstwo w inny sposób”. „Ich braterstwo w Duchu nie przekreśla odmienności, od których wyszli” - zaznaczył Leon XIV.

Droga komunii kościelnej

„Najmilsi, historia Piotra i Pawła uczy nas, że wspólnota, do której wzywa nas Pan, jest harmonią głosów i twarzy, i nie przekreśla wolności każdego z nas – zaznaczył Papież i dodał – Nasi Patroni podążali różnymi drogami, mieli różne poglądy, czasami konfrontowali się i ścierali w ewangelicznej szczerości. Nie przeszkodziło im to jednak żyć concordia apostolorum, czyli żywą wspólnotą w Duchu, owocną harmonią w różnorodności”.

Papież nawiązał do kwestii „komunii kościelnej”. Rodzi się ona z „impulsu Ducha Świętego”, pozwala na zjednoczenie odmienności i „buduje mosty jedności w różnorodności chryzmatów, darów i posług”. Leon XIV dodał, że istotne jest, aby nauczyć się żyć taką komunią, którą będzie jednością w różnorodności, „połączoną wyznaniem wiary” i będzie przyczyniać się do głoszenia Ewangelii.

Czy droga naszej wiary zachowuje dynamizm?

Drugim wezwaniem, które płynie z przykładu świętych Piotra i Pawła jest „żywotność naszej wiary”. „Bowiem, w doświadczeniu bycia uczniem, zawsze istnieje niebezpieczeństwo popadnięcia w przyzwyczajenie, rytualizm, powtarzające się schematy duszpasterskie, które nie odnawiają się i nie podejmują wyzwań współczesności” - zaznaczył Ojciec Święty. Jednocześnie dodał, że historia dwóch Apostołów, „ich gotowość do otwarcia się na zmiany, stawiania sobie wyzwań w obliczu wydarzeń, spotkań i konkretnych sytuacji wspólnot, do poszukiwania nowych dróg ewangelizacji, wychodząc od problemów i pytań stawianych przez braci i siostry w wierze” stanowi dla nas inspirację.

Doświadczać nowych dróg i nowych praktyk głoszenia Ewangelii

Papież zwrócił się konkretnie do Kościoła w Rzymie, która „bardziej niż inne, jest on powołany, aby stać się znakiem jedności i komunii, Kościołem płonącym żywą wiarą, Wspólnotą uczniów, którzy świadczą o radości i pocieszeniu Ewangelii we wszystkich ludzkich sytuacjach”.

Leon XIV pozdrowił „braci Arcybiskupów”, którzy podczas Eucharystii otrzymają paliusz. Wskazał, że jest to znak, który przypomina o powierzonej im „posłudze pasterskiej, wyraża wspólnotę z Biskupem Rzymu, aby w jedności wiary katolickiej, […] mógł ją pielęgnować w powierzonych Kościołach lokalnych”.

Słowa pozdrowień zostały także skierowane w stronę członków Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Papież podziękował za ich obecność i „gorliwość duszpasterską”. „Z głęboką wdzięcznością” Leon XIV pozdrowił Delegację Patriarchatu Ekumenicznego, wysłaną przez patriarchę Bartłomieja.