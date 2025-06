Leon XIV: to Maryja wspiera Piotra i Stolicę Apostolską

Najlepszym sposobem służenia Stolicy Apostolskiej jest dążenie do świętości każdego z nas – powiedział Leon XIV na Mszy św. z okazji Jubileuszu Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył, że to Maryja wspiera posługę następcy Piotra, tak jak wspierała modlitwę apostołów w Wieczerniku. To właśnie Ona zapewnia jego owocność i świętość poprzez swoje macierzyństwo – podkreślił Papież.

Krzysztof Bronk – Watykan

Leon XIV sam poprowadził procesję

Jubileuszową Mszę w Bazylice Watykańskiej poprzedziła medytacja wygłoszona dla Papieża i pracowników Stolicy Apostolskiej w Auli Pawła VI przez włoską mniszkę s. Marię Glorię Rivę. Następnie Papież poprowadził uczestników Jubileuszu w procesji do drzwi świętych Bazyliki Watykańskiej, osobiście niosąc krzyż.

Kościół nierozerwalnie związany z Maryją

W homilii wyraził zadowolenie, że Jubileusz ten przypada we wspomnienie Matki Kościoła, ponieważ świętość i płodność Kościoła jest związana z osobą Maryi. Odwołując się do Ewangelii, w której umierający Jezus powierza Matce ucznia, a uczniowi Matkę, Leon XIV zauważył, że „macierzyństwo Maryi, poprzez tajemnicę Krzyża, dokonało niepojętego przeskoku: Matka Jezusa stała się nową Ewą, ponieważ Syn połączył Ją ze swoją odkupieńczą śmiercią, źródłem nowego i wiecznego życia dla każdego człowieka, który przychodzi na ten świat”.

Krzyż i świętość – źródła płodności Kościoła

Papież przypomniał, że „płodność Kościoła jest tą samą płodnością, co płodność Maryi, i urzeczywistnia się w życiu jego członków na tyle, na ile ‘w małych rzeczach’ przeżywają to, czego doświadczyła Matka, to znaczy miłują na wzór Jezusa. Cała płodność Kościoła i Stolicy Świętej zależy od Krzyża Chrystusowego. W przeciwnym razie pozostaje jedynie pozorem – jeśli nie czymś gorszym”. „Płodność Kościoła – wskazał na innym miejscu Papież – jest zawsze związana z łaską, która wypłynęła z przebitego Serca Jezusa wraz z krwią i wodą, symbolami sakramentów”.

Świętość Stolicy Apostolskiej

Leon XIV podkreślił, że płodność Kościoła zależy od jego świętości, czyli od jego upodobnienia do Chrystusa. „Stolica Święta jest święta tak, jak święty jest Kościół – w swoim pierwotnym rdzeniu, w samej tkance, z której jest utkana. Tak więc Stolica Apostolska strzeże świętości swoich korzeni, a jednocześnie sama jest przez nie strzeżona. Jednak, nie jest mniej prawdziwe to, że żyje ona również w świętości dzięki świętości każdego ze swoich członków. Dlatego najlepszym sposobem służenia Stolicy Apostolskiej jest dążenie do świętości, każdego z nas, stosownie do własnego stanu życia i powierzonego mu zadania”.

Maryja wnosi harmonię

Papież przywołał też obraz apostołów, którzy wraz z Maryją modlili się w Wieczerniku. Zostało w tym ukazane archetypiczne macierzyństwo Maryi względem rodzącego się Kościoła. Jest Ona „żywą pamięcią Jezusa i jako taka, jest niejako biegunem przyciągającym, który harmonizuje różnice i sprawia, że modlitwa uczniów jest jednomyślna”.

Stolica Apostolska to dwa bieguny: maryjny i piotrowy

Papież zauważył, że w sposób szczególny odnosi się to do posługi piotrowej. „Matka Kościół – mówił dalej Ojciec Święty – wspiera posługę następców Piotra charyzmatem maryjnym. Stolica Apostolska w sposób zupełnie szczególny żyje współistnieniem dwóch biegunów: maryjnego i piotrowego. To właśnie biegun maryjny zapewnia owocność i świętość bieguna piotrowego poprzez swoje macierzyństwo, dar Chrystusa i Ducha Świętego”.