Leon XIV: to Chrystus jest odpowiedzią Boga na głód człowieka

Wszyscy ludzie są wezwani do zjednoczenia z Chrystusem, który jest światłością świata i od którego pochodzimy, dzięki któremu żyjemy, do którego zdążamy – powiedział Leon XIV. Zaznaczył, że znakiem tego jest procesja eucharystyczna na Boże Ciało. „W ten sposób powierzamy Go spojrzeniu, sumieniu i sercu ludzi. Sercu tego, kto wierzy, aby wierzył jeszcze mocniej; sercu tego, kto nie wierzy, aby zastanowił się nad głodem, jaki odczuwa w duszy, i nad chlebem, który może go nasycić”.

Krzysztof Bronk – Watykan

Dobrze jest być z Jezusem

Leon XIV mówił o tym w homilii Mszy św. sprawowanej przed Bazyliką Laterańską z okazji obchodzonego dziś we Włoszech Bożego Ciała. Nawiązując do Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chlebów i ryb, podkreślił, że opowieść ta pokazuje jak dobrze jest być z Jezusem. Gdy Bóg króluje, człowiek zostaje uwolniony od wszelkiego zła. Również w chwili próby, którą przeżyli apostołowie na pustkowiu, kiedy okazało się zapada wieczór i nie ma nic do jedzenia. Jednakże to właśnie w tej godzinie – podkreślił Papież – w czasie niedostatku i mroku, Jezus pozostaje pośród nas.

Uroczystość Bożego Ciała przed Bazyliką Laterańską (@Vatican Media)

Jezus zaskakuje swoim miłosierdziem

Rozmnażając chleby i ryby, Jezus zaskakuje swoim miłosierdziem. Jednocześnie ocalając tłumu od głodu, zapowiada, że wybawi wszystkich od śmierci. „To jest tajemnica wiary, którą celebrujemy w sakramencie Eucharystii. Tak jak głód jest znakiem naszej radykalnej potrzeby życia, tak łamanie chleba jest znakiem boskiego daru zbawienia” – powiedział Ojciec Święty.

Aby jeść, odbieramy życie, Jezus jest Chlebem Żywym

Papież przypomniał, że to Chrystus jest odpowiedzią Boga na głód człowieka, ponieważ Jego Ciało jest chlebem życia wiecznego. Dając nam siebie na pokarm Jezus odwołuje się do naszego doświadczenia. „Aby żyć, potrzebujemy karmić się życiem, odbierając je roślinom i zwierzętom. Jednak, spożywanie czegoś martwego przypomina nam, że my również, chociaż jemy – umrzemy. Kiedy natomiast karmimy się Jezusem, chlebem żywym i prawdziwym, żyjemy dla Niego. Ofiarowując całego siebie, Ukrzyżowany Zmartwychwstały daje się nam, byśmy w ten sposób odkryli, że zostaliśmy stworzeni, by karmić się Bogiem. Nasza głodna natura nosi znamię niedostatku, który jest zaspokajany przez łaskę Eucharystii. Jak pisze św. Augustyn, Chrystus jest naprawdę ‘panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest’ (Sermo 130, 2): chlebem, który karmi, a którego nie ubywa; chlebem, który można spożywać, lecz nie można wyczerpać. Eucharystia jest bowiem prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecnością Zbawiciela” – powiedział Leon XIV.

Uczestnicy Mszy św. z okazji Bożego Ciała (@Vatican Media)

Dziś nie tłumy, ale całe narody cierpią głód

Papież zauważył, że posileni pokarmem, który daje nam Bóg, mamy zanieść Jezusa do serca każdego człowieka. Zarazem, mamy też czynić to samo, co Jezus, kiedy dzieląc się chlebem i rybami, nakarmił głodny lud. „Dzisiaj, zamiast tłumów wspomnianych w Ewangelii – powiedział Leon XIV – mamy całe narody, upokorzone przez chciwość innych bardziej niż przez własny głód. W obliczu nędzy wielu, gromadzenie dóbr przez nielicznych jest oznaką obojętnej pychy, która powoduje cierpienie i niesprawiedliwość. Zamiast się dzielić, zbytek marnuje owoce ziemi i ludzkiej pracy”.

Dzielić się jak Jezus

Ojciec Święty podkreślił, że sytuacja ta jest szczególnym wyzwaniem teraz w roku jubileuszowym. Przykład Pana pozostaje dla nas pilnym kryterium działania i służby: dzielenie się chlebem, aby pomnożyć nadzieję, to ogłaszać nadejście Królestwa Bożego – dodał Leon XIV.