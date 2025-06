Leon XIV pozdrowił kolarzy Giro d'Italia: Dbajcie o ciało i o ducha

Papież Leon XIV pozdrowił kolarzy, którzy przed swoim ostatnim etapem wyścigu Giro d'Italia 2025 przejechali trasą przez Watykan. "Jesteście zawsze mile widziani w Watykanie" - mówił Ojciec Święty.

Wojciech Rogacin - Watykan

Przed ostatnim etapem Giro d'Italia kolarze wyścigu przejechali około 3-kilometrową trasą przez Watykan. Po wjeździe na terytorium Państwa Watykańskiego zostali pozdrowieni przez Papieża Leona XIV.

Dbajcie o ciało, umysł, serce i ducha

"Dzień dobry wszystkim! Witajcie w Watykanie! To dla mnie przyjemność móc was powitać na tym ostatnim etapie Giro d’Italia. Mam nadzieję, że dla was wszystkich będzie to naprawdę piękny dzień" - powiedział Papież.

Przypomniał też o roli sportu w kształtowaniu młodzieży. "Wiedzcie, że jesteście wzorem dla młodych ludzi na całym świecie. Giro d’Italia jest naprawdę kochane – i to nie tylko we Włoszech. Kolarstwo jest bardzo ważne, podobnie jak sport w ogóle" - mówił Ojciec Święty.

Ojciec Święty otrzymał symboliczną różową koszulkę lidera Giro d'Italia (@Vatican Media)

"Dziękuję wam za wszystko, co robicie, jesteście prawdziwymi wzorami do naśladowania. I mam nadzieję, że tak jak nauczyliście się dbać o ciało, tak również wasz duch będzie zawsze błogosławiony i że zawsze będziecie troszczyć się o całego człowieka: ciało, umysł, serce i ducha. Niech Bóg wam błogosławi. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich!" - zakończył Leon XIV.

Liderzy klasyfikacji przy Papieżu

Podczas papieskiego pozdrowienia przy Leonie XIV stali liderzy klasyfikacji tegorocznego Giro d'Italia. W różowej koszulce był lider wyścigu Simon Yates z Team Visma - Lease A Bike, w koszulce fioletowej Mads Petersen (Lidl-Trek) - lider klasyfikacji punktowej, w koszulce błękitnej Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - lider klasyfikacji górskiej oraz w koszulce białej Issac Del Toro (UAE team Emirates XRG) - lider klasyfikacji młodzieżowej.

Prezes organizatora wyścigu Urbano Cairo, wręczył Papieżowi Różową Koszulkę, w towarzystwie dyrektora generalnego RCS Sport, Paolo Bellino, oraz dyrektora wyścigu, Mauro Vegniego.