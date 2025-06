Papież Leon XIV podczas audiencji z biskupami redemptorystami i skalabrynianami (@Vatican Media)

Leon XIV: potrzebujemy słuchać głosu miłości Bożej

My, w historycznym momencie, który również przynosi wielkie możliwości, a jednocześnie nie brakuje w nim trudności i sprzeczności, celebrując Jubileusz nadziei, chcemy pamiętać, że dziś – tak jak wczoraj – głosem, którego należy słuchać, by zrozumieć, co czynić, jest głos „miłości Bożej” - wskazał Ojciec Święty podczas czwartkowej audiencji, na której przyjął biskupów redemptorystów i skalabrynianów.

ks. Marek Weresa – Watykan Dar Kościołowi Na początku przemówienia Leon XIV powiedział, że Kościół jest wdzięczny wspólnotom zakonnym za biskupów wywodzących się z tych zakonów. Równocześnie Kościół „uczynił ogromny dar” zgromadzeniom, bowiem „posługa na rzecz Kościoła powszechnego jest dla każdej rodziny zakonnej łaską i najpiękniejszą radością”. Audiencja papieska (@VATICAN MEDIA) Służba migrantom i ewangelizacja ubogich Biskupi – zakonnicy skalabrynianie i redemptoryści, poprzez swoją posługę niosą dziedzictwo dwóch istotnych charyzmatów. Są one szczególnie ważne w naszych czasach. Dotyczy to służby migrantom oraz ewangelizacji ubogich i osób „oddalonych”. Papież przypomniał, że św. Alfons Maria Liguori (żyjący w XVIII w.) zrezygnował z dostatniego życia i dobrze rozwijającej się kariery, aby w dzielnicach Neapolu podjąć misję głoszenia Ewangelii najuboższym. Natomiast św. Jan Chrzciciel Scalabrini, wiek później, „potrafił odczuwać i uczynić swoimi nadzieje oraz cierpienia wielu ludzi, którzy opuszczali wszystko, by szukać lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin w dalekich krajach”. Ojciec Święty wskazał, że obaj – jako biskupi – potrafili odpowiedzieć na wyzwania społeczne i gospodarcze; które jednocześnie tworzyły nowe perspektywy rozwoju oraz wiele „niezauważonej nędzy i problemów, tworząc ogniska degradacji, którymi nikt nie chciał się zająć”. Audiencja papieska (@Vatican Media) Wyzwania współczesności Mówiąc o zadaniach, przed którymi dziś staje Kościół, Papież powiedział: „my, w historycznym momencie, który również przynosi wielkie możliwości, a jednocześnie nie brakuje w nim trudności i sprzeczności, celebrując Jubileusz nadziei, chcemy pamiętać, że dziś – tak jak wczoraj – głosem, którego należy słuchać, by zrozumieć, co czynić, jest głos «miłości Bożej […] rozlanej w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany»” (Rz 5,5). Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.