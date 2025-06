Leon XIV: pomagajmy rodzinom słuchać Chrystusa, tylko On zbawia

Rodzina chrześcijańska to żywy członek mistycznego Ciała Chrystusa i pierwsza komórka Kościoła, której Pan Bóg powierzył przekazywanie wiary i Ewangelii, zwłaszcza młodym pokoleniom – przypomina Leon XIV w przesłaniu do uczestników seminarium o ewangelizacji i rodzinie, jakie odbywa się w Watykanie. Papież podkreśla, że „głębokie pragnienie nieskończoności zapisane w sercu każdego człowieka nakłada na ojców i matki obowiązek uświadomienia swoim dzieciom Ojcostwa Boga”.

Krzysztof Bronk - Watykan

W młodych odzywa się tęsknota za wiarą

Ojciec Święty zauważa, że „nasze czasy charakteryzują się rosnącym poszukiwaniem duchowości, widocznym zwłaszcza wśród młodych ludzi, spragnionych autentycznych relacji i przewodników w życiu”. Dlatego ważne jest, by w takiej sytuacji wspólnota chrześcijańska była „strażnikiem tęsknoty za wiarą, która mieszka w sercu każdego człowieka”.

Mimo szczerych poszukiwań wielu nie dociera do Boga

Leon XIV wskazuje w sposób szczególny na potrzebę dotarcia z Ewangelią do rodzin, które oddaliły się od wiary. „Iluż to ludzi dzisiaj ignoruje zaproszenie do spotkania z Bogiem! – napisał Papież. – Niestety, w obliczu tej potrzeby coraz powszechniejsza ‘prywatyzacja’ wiary często uniemożliwia tym braciom i siostrom poznanie bogactwa i darów Kościoła, miejsca łaski, braterstwa i miłości! Tak więc, mimo zdrowych i świętych pragnień, wielu – szczerze poszukując punktów oparcia, aby wspinać się na piękne szlaki życia i pełnej radości – ostatecznie pokłada ufność w fałszywych podporach, które nie wytrzymując ciężaru ich najgłębszych tęsknot, sprawiają, że znów staczają się w dół, oddalając się od Boga i stając się rozbitkami na morzu światowych pokus”.

Ludzie padają ofiarą zwodniczych przekazów

Papież zauważa, że wszystko to dotyczy członków współczesnych rodzin. Są oni często wyobcowani przez złudne wzorce życia, w których nie ma miejsca na wiarę. „Do upowszechniania tych wzorców w znacznym stopniu przyczynia się niewłaściwe korzystanie z narzędzi, które same w sobie są potencjalnie dobre – takich jak media społecznościowe – lecz szkodliwe, gdy stają się nośnikiem zwodniczych przekazów” – napisał Leon XIV. Przypomniał, że zadaniem Kościoła jest „wyłowienie” wszystkich tych ludzi, aby ocalić ich z wód zła i śmierci poprzez spotkanie z Chrystusem.

Młodzi żyjący bez ślubu – ukazać dar sakramentalnej łaski

Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, Leon XIV wskazał na potrzebę dotarcia do młodych, którzy żyją w konkubinacie, bez sakramentu małżeństwa. „Być może wielu młodych ludzi, którzy w dzisiejszych czasach wybierają wspólne życie zamiast chrześcijańskiego małżeństwa, w rzeczywistości potrzebuje kogoś, kto pokaże im w konkretny i zrozumiały sposób, przede wszystkim poprzez przykład własnego życia, czym jest dar sakramentalnej łaski i jaka siła z niego płynie. Kto pomoże im zrozumieć ‘piękno i wielkość powołania do miłości i służby życiu’, które Bóg ofiarowuje małżonkom (Św. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, 1)”.

Bądźcie rybakami rodzin, by mogły spotkać jedynego Zbawiciela

Papież zauważył zarazem, że wiary chrześcijańskiej nie można sprowadzać do samych norm moralnych. Jest ona bowiem równocześnie naśladowaniem przykładu Jezusa, jak i spotkaniem z Nim, darem Jego osoby. Zachęcił wszystkich, przede wszystkim biskupów i duszpasterzy, ale też wszystkich wiernych, by byli rybakami rodzin, „aby wszyscy mogli spotkać Tego, który jako jedyny może zbawić”. „Proszę was zatem, abyście przyłączyli się do wysiłków całego Kościoła, który poszukuje tych rodzin, które same nie są już w stanie zbliżyć się do Kościoła, aby zrozumieć, jak im towarzyszyć i jak pomóc im odnaleźć wiarę” – napisał Leon XIV.

Okoliczności się zmieniają, ale Chrystus jest ten sam

Ojciec Święty dodał, że nie wolno zniechęcać się trudnościami. Rodziny są bowiem zranione na wiele sposobów. Na trudne pytania nie można udzielać pochopnych odpowiedzi. Trzeba raczej zbliżyć się do ludzi, próbując zrozumieć wraz z nimi, jak stawić czoła trudnościom, pamiętając, że każde pokolenie jest inne i ma swoje własne wyzwania, marzenia i pytania. „Jednak pośród tak wielu przemian Jezus Chrystus pozostaje ‘wczoraj i dziś, ten sam także na wieki’ (Hbr 13, 8). Dlatego, jeśli chcemy pomóc rodzinom żyć radosną wspólnotą i być dla siebie nawzajem ziarnem wiary, musimy przede wszystkim pielęgnować i odnawiać naszą tożsamość ludzi wierzących. (…) Pomagajmy rodzinom odważnie słuchać przesłania Chrystusa i zaproszeń Kościoła!” – zaapelował Leon XIV.

Przesłanie zostało skierowane do uczestników seminarium, które w kontekście Jubileuszu Rodzin zostało zorganizowane w dniach od 2 do 3 czerwca przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jego temat to: „Głosić Ewangelię wraz z rodzinami dzisiaj i jutra. Wyzwania eklezjologiczne i duszpasterskie”.