Leon XIV (@Vatican Media)

Leon XIV: pielęgnujcie katolicką wiarę, to ona wspierała waszych dziadków

To katolicka wiara podtrzymywała włoskich migrantów w trudnych chwilach, kiedy przybywali do Stanów Zjednoczonych z nadzieją na lepsze życie – powiedział Leon XIV na audiencji dla fundacji zrzeszającej Amerykanów włoskiego pochodzenia. Przyznał, że jest to wiara o bogatej tradycji, pobożności ludowej i kulturze, którą Włosi zachowali również w nowej ojczyźnie.

Krzysztof Bronk - Watykan Papież zachęcił Amerykanów włoskiego pochodzenia, by zawsze pielęgnowali to bogate dziedzictwo duchowe i kulturowe, które odziedziczyli po swych przodkach. Przypomniał, że przeżywany obecnie Rok Jubileuszowy jest poświęcony nadziei, a zatem pragnieniu i oczekiwaniu na dobra, które mają nadejść, choć nie wiemy, co przyniesie przyszłość. „W czasach pełnych wyzwań, niech wasz pobyt w mieście naznaczonym grobami apostołów Piotra i Pawła, oraz wielu świętych, którzy umacniali Kościół w trudnych okresach historii, odnowi waszą nadzieję i ufne podejście do przyszłości" – powiedział Ojciec Święty. Papież przypomniał, że kilkadziesiąt milionów Amerykanów przyznaje się do swego włoskiego pochodzenia, a działalność fundacji pomaga pielęgnować wzajemne więzi między dwoma narodami. Czyni to poprzez projekty edukacyjne w zakresie włoskiej historii i kultury, a także przyznawanie stypendiów i pomoc charytatywną w obu krajach.