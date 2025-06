Leon XIV: od Serca Jezusa uczmy się współczucia dla świata

W miesiącu czerwcu, tradycyjnie poświęconym nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Papież zaprasza nas do modlitwy: „aby każdy z nas znalazł pocieszenie w osobistej relacji z Jezusem, a z Jego Serca czerpał wzór współczującej miłości do świata”. Po raz pierwszy słyszymy głos Papieża Leona XIV w nagraniu prezentującym jego intencję modlitewną.

ks. Marek Weresa – Watykan We wtorek, 3 czerwca ukazało się wideo z modlitewną intencją Papieża Leona XIV na czerwiec 2025 roku: „aby świat wzrastał we współczuciu". Wideo przedstawia oryginalną modlitwę do Najświętszego Serca Jezusowego. Prosimy w niej Chrystusa, aby pomógł nam Go lepiej poznać, trwać przy Nim i uczyć się Jego miłości; aby nas przemienił, stając się celem naszego codziennego życia oraz aby posłał nas z misją współczucia, niosąc Jego pocieszenie światu. Zdjęcia towarzyszące modlitwie zostały nakręcone w Kościele Najświętszego Imienia Jezus w Rzymie, gdzie znajduje się słynny obraz Najświętszego Serca Jezusa autorstwa Pompeo Batoniego (trwa jego renowacja, zakończenie planowane jest na koniec miesiąca), oraz w Narodowym Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Makati na Filipinach – popularnym miejscu pielgrzymek w całej archidiecezji Manili. Symbol miłości Boga Kościół tradycyjnie poświęca cały miesiąc czerwiec Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Wzywa także wiernych, by patrzyli na ludzkość oczami Chrystusa i działali zgodnie z uczuciami Jego Serca, szczególnie poprzez łagodzenie cierpienia najsłabszych. Serce Chrystusa symbolizuje centrum Jego osoby – stąd wypływa Jego miłość do ludzkości. To tajemnica serca Boga, który poruszony wylewa swoją miłość na ludzi w każdej chwili. Choć nabożeństwo do Serca Chrystusa obecne było od zawsze w duchowości chrześcijańskiej, szczególne znaczenie zyskało dzięki objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque w XVII w. Papież Pius IX ustanowił święto Najświętszego Serca w 1856 r., a w 1889 r. papież Leon XIII nadał mu rangę uroczystości. Znaczenie Serca Jezusowego w życiu Kościoła potwierdzają zarówno kult ludowy, jak i fakt, że czterech papieży poświęciło mu encykliki: Leon XIII – Annum Sacrum (1899): poświęcił całe człowieczeństwo Sercu Jezusa; Pius XI – Miserentissimus Redemptor (1928): zaproszenie do wynagradzania Sercu za grzechy; Pius XII – Haurietis Aquas (1956): teologiczne podstawy nabożeństwa; Franciszek – Dilexit Nos (2024): odpowiedź na kulturę odrzucenia i obojętności. Wzrastać we współczuciu Międzynarodowy dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, o. Cristóbal Fones SJ, wyjaśnia, że czerwcowa intencja Papieża Leona XIV koncentruje się na wzrastaniu we współczuciu poprzez osobistą relację z Jezusem: „Dzięki tej bliskiej relacji, nasze serca upodabniają się do Jego. Wzrastamy w miłości i miłosierdziu, ucząc się prawdziwego współczucia. Jezus okazywał bezwarunkową miłość każdemu – zwłaszcza ubogim, chorym i cierpiącym. Papież zachęca nas do naśladowania tej miłości, wyciągając rękę do potrzebujących". O. Fones dodaje: „Współczucie dąży do ulżenia cierpieniu i promocji godności człowieka. Dlatego przekłada się na konkretne działania zwalczające przyczyny ubóstwa, nierówności i wykluczenia – budując bardziej sprawiedliwy i solidarny świat".