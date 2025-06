Leon XIV o walce z uzależnieniami: podnieść się to sprawa życia lub śmierci

Kościół Was potrzebuje, ludzkość Was potrzebuje – mówił do osób uzależnionych i terapeutów Papież Leon XIV. W Watykanie przewodniczył on audiencji z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Zwalczania Narkomanii. W swym wystąpieniu Ojciec Święty przypomniał o znaczeniu niezbywalnej godności ludzkiej.

Karol Darmoros „Pokój wam!" – nadzieja dla zamkniętych serc Na Dziedzińcu św. Damazego Papież spotkał się z osobami uzależnionymi, ich rodzinami oraz pracownikami i wolontariuszami wspólnot terapeutycznych. Leon XIV, przywołał słowa zmartwychwstałego Jezusa, niosącego przesłanie pokoju i nadziei. „Często czyni to poprzez ludzi, którzy wchodzą przez zamknięte drzwi i którzy, pomimo wszystkiego, co mogło się wydarzyć, widzą godność, o której zapomnieliśmy lub której nam odmówiono" – zauważył Papież. Wolność to wspólne zadanie „Wasza obecność tutaj jest świadectwem wolności" – powiedział do zebranych Papież. Uzależnienia określił mianem „niewidzialnego więzienia", które wielu uczestników spotkania poznało i z którym walczyło. „Ale wszyscy jesteśmy wezwani do wolności" – zaznaczał Leon XIV. Cytując św. Augustyna, przypomniał, że tylko w Chrystusie „niepokój serca znajduje pokój". Walczyć z wykluczeniem, a nie z biednymi Papież skrytykował też systemy, które karzą najsłabszych. „Zbyt często, w imię bezpieczeństwa, toczy się wojnę z biednymi, zapełniając więzienia ludźmi, którzy są jedynie ostatnim ogniwem łańcucha śmierci. Tymczasem ci, którzy trzymają łańcuch, cieszą się wpływami i bezkarnością" – mówił Leon XIV. Jak podkreślał, walka toczy się przeciwko tym, którzy robią biznes na alkoholu, narkotykach czy hazardzie. „Nasze miasta nie powinny być uwalniane od wykluczonych, lecz od wykluczenia. Nie powinny być oczyszczane z ludzi zrozpaczonych, lecz z rozpaczy" – apelował Papież Razem przeciwko złu Ojciec Święty wskazał, że jedynie wspólnota może przynieść uzdrowienie. „Zło pokonuje się razem. Radość odnajduje się razem. Niesprawiedliwość zwalcza się razem" – wyliczał. Zwracając się do młodych, Leon XIV powiedział, że nie są oni jedynie widzami odnowy świata, a jej głównymi aktorami. Cytując Psalm 117, przypomniał, że Jezus stał się kamieniem węgielnym, na którym Bóg odbudowuje świat. „Podobnie i wy jesteście kamieniami o wielkiej wartości w budowli nowej ludzkości. Jeśli czuliście się odrzuceni i skończeni, teraz już tak nie jest" – zapewnił Papież. Potrzebni, a nie odrzuceni Ojciec Święty zaznaczył, że uczestnicy dzisiejszej audiencji są potrzebni nie tylko Kościołowi, ale i całemu światu. „Razem, przeciw każdej zależności, która degraduje, sprawimy, że zwycięży nieskończona godność wypisana w każdym człowieku" – wzywał Leon XIV. Jak dodał, to w krytycznych momentach, gdy godność człowieka jest niemal całkowicie zagubiona, przychodzi moment podniesienia się będący „kwestią życia lub śmierci". „Dziś całe społeczeństwo potrzebuje tego wstrząsu, potrzebuje waszego świadectwa i wielkiej pracy, którą wykonujecie" – mówił Papież, prosząc o tworzenie miejsc, które „nigdy nikogo nie tracą z oczu".