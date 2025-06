Leon XIV: ewangelizacja nie jest podbojem świata, lecz łaską

W świecie rozdartym i pozbawionym pokoju, Duch Święty uczy nas bowiem podążania razem. Ziemia odpocznie, sprawiedliwość zwycięży, ubodzy będą się radować, a pokój powróci – jeśli przestaniemy poruszać się jak drapieżniki, a zaczniemy jak pielgrzymi. Już nie każdy dla siebie, ale harmonizując nasze kroki z krokami innych - wskazał Papież podczas czuwania na Placu św. Piotra w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

ks. Marek Weresa – Watykan

W sobotę wieczorem we wspólnej modlitwie uczestniczyło ok. 70 tys. wiernych. Spotkanie z Ojcem Świętym stanowiło jeden z głównych punktów rozpoczętego w sobotę Jubileusz Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot.

Protagonista misji Zbawiciela

Leon XIV na początku rozważania wskazał, że Duch Święty jest Tym, który zstąpił na Jezusa. To „protagonista Jego misji”. „Prosząc, aby nawiedził nasze umysły, pomnożył języki, rozbudził zmysły, napełnił miłością, umocnił ciała, obdarzył pokojem, otworzyliśmy się na Królestwo Boże – powiedział Ojciec Święty i dodał – To jest właśnie nawrócenie według Ewangelii: zwrócenie się ku Królestwu, które jest już blisko”.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego jest czasem doświadczenia bliskości Pana Boga. Jego Duch łączy nasze historie z historią Jezusa.

Woń krzyżma

Nawiązując do odczytanej podczas czuwania Ewangelii (Łk 4, 16-21), Papież zauważył, „chrzest i bierzmowanie włączyły nas w przemieniającą misję Jezusa, w Królestwo Boże”. Podczas wieczornego spotkania Leon XIV wskazał, że „rozpoznajemy w sobie nawzajem woń Chrystusa”. To tajemnica budząca zadziwienie i kierująca nas do refleksji.

Jedna misja

Mówiąc o momencie Zesłania Ducha Świętego na Maryję i Apostołów, Ojciec Święty wskazał, że zostali oni ogarnięci „Duchem jedności, który na zawsze zakorzenił ich różnorodność w jedynym Panu, Jezusie Chrystusie”. Plac św. Piotra jest jak „otwarte i serdeczne ramiona”, idealnie oddaje „komunię Kościoła”. Jest to doświadczenie osób należących do stowarzyszeń i wspólnot, z których wiele powstało po Soborze Watykańskim II.

Jesteśmy ludem w drodze

Papież, wspominając moment wyboru na Stolicę Piotrową, nawiązał do słowa „synodalność”, które „pięknie wyraża sposób, w jaki Duch kształtuje Kościół”. W tym haśle rozbrzmiewa prawda, że „Bóg nie jest samotnością”. Równocześnie „synodalność” mówi o „drodze”, bowiem „tam, gdzie jest Duch, tam jest również ruch, tam jest droga”. „Ta świadomość nie oddala nas od ludzkości, ale zanurza w niej – jak zaczyn w cieście, który sprawia, że całe ciasto fermentuje. Rok łaski Pańskiej, którego wyrazem jest Jubileusz, niesie w sobie ten ferment” - powiedział Leon XIV.

Duchowość zobowiązuje do integralnego rozwoju człowieka

Papież zachęcił także, aby nasze wspólnoty stały się „szkołami braterstwa i uczestnictwa”. Nie chodzi tylko o „miejsce spotkania”, ale również o „przestrzeń duchowości”. „Duch Jezusa przemienia świat, ponieważ przemienia serca. Inspiruje bowiem ten kontemplacyjny wymiar życia, który odrzuca autoafirmację, szemranie, ducha kłótni, dominację nad sumieniami i zasobami. Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność” - dodał.

Posłuszni Duchowi Świętemu

Mówiąc o znaczeniu ewangelizacji, Ojciec Święty zauważył, że trzeba podążać za Jezusem drogą, „którą On wybrał”, gdzie nie potrzeba szukać „możnych sprzymierzeńców, światowych kompromisów, emocjonalnych strategii”. Papież zachęcił obecnych przedstawicieli ruchów i wspólnot, aby byli „głęboko związani z każdym z Kościołów partykularnych i ze wspólnotami parafialnymi”, tam, gdzie realizują swoje charyzmaty. Ma to się dokonywać w jedności z biskupami i „we współpracy z wszystkimi członkami Ciała Chrystusa”.

„Wyzwania, przed którymi stoi ludzkość, staną się mniej przerażające, przyszłość – mniej mroczna, a rozeznanie – mniej trudne, jeśli razem będziemy posłuszni Duchowi Świętemu!” - zaakcentował.