Papież podziękował sekretrzowi stanu kard. Pietro Parolinowi oraz wszystkim pracownikom (@Vatican Media)

Papież

Leon XIV dziękuje pracownikom Sekretariatu Stanu za ich „ukrytą” pracę

Do bycia wspólnotą wiary i miłości, „braćmi i synami Papieża”, którzy ofiarnie poświęcają się dla dobra Kościoła wezwał Papież Leon XIV pracowników Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Podczas spotkania z nimi dziękował za ich „niemal zawsze ukrytą” pracę i prosił, by to miejsce było wolne od ambicji i rywalizacji.

Wojciech Rogacin – Watykan Leon XIV podziękował kard. Pietro Parolinowi, sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej, za nieustanną współpracę, jaką mu okazuje w pierwszym okresie pontyfikatu. Papież potrzebuje współpracy innych Ojciec Święty, powołując się na konstytucję apostolską papieża Franciszka Praedicate Evangelium, przypomniał, że to właśnie Sekretariat Stanu, jako sekretariat papieski kierowany przez Sekretarza Stanu, ściśle współpracuje z Biskupem Rzymu w wykonywaniu jego najwyższej misji. Kard. Parolin wygłosił słowo powitalne (@Vatican Media) Papież stwierdził, że w ciągu tych kilku tygodni jego posługi Piotrowej „stało się oczywiste, że Papież nie może iść naprzód sam. Bardzo potrzebne, wręcz niezbędne, jest móc liczyć na współpracę wielu osób w Stolicy Apostolskiej, a w szczególny sposób – was wszystkich z Sekretariatu Stanu.” „I z całego serca wam dziękuję” – mówił Leon XIV. Sekretariat odpowiada na wyzwania współczesności Przypomniał, że niemal połowa zespołu Sekretariatu Stanu złożona jest z osób świeckich, a kobiet – świeckich i zakonnych – jest w tej grupie ponad pięćdziesiąt. Odzwierciedlając oblicze Kościoła, ta wspólnota Sekretariatu Stanu – jak mówił Leon XIV – razem dzieli pytania, trudności, wyzwania i nadzieje Ludu Bożego obecnego na całym świecie, czyniąc to w dwóch zasadniczych wymiarach, które Ojciec Święty określił jako „wcielenie” – zakorzenienie w rzeczywistości i „katolickość” – uniwersalność. Leon XIV nakreślił wizję pracy Sekretariatu Stanu (@Vatican Media) „Jesteśmy zakorzenieni w czasie i historii, ponieważ jeśli Bóg wybrał drogę człowieczeństwa i języki ludzi, to również Kościół jest powołany, aby iść tą drogą, aby radość Ewangelii mogła dotrzeć do wszystkich i być przekazywana we współczesnych kulturach i językach” – mówił Leon XIV. Ogniwo łączące Dodał, że Sekretariat Stanu jednocześnie stara się zawsze zachować spojrzenie katolickie, uniwersalne, które pozwala docenić różne kultury i wrażliwości. W ten sposób podejmowany jest wysiłek budowania komunii między Kościołem Rzymu a Kościołami lokalnymi, jak również relacji przyjaźni we wspólnocie międzynarodowej. W spotkaniu wzięli udział duchowni i świeccy pracownicy Sekretariatu Stanu (@Vatican Media) Jak mówił Leon XIV, „wcielenie” zatem odsyła do konkretności rzeczywistości i do tematów specyficznych i szczególnych, którymi zajmują się różne organy Kurii, natomiast uniwersalność, przywołując tajemnicę wieloformowej jedności Kościoła, wymaga pracy syntetyzującej, która może wspomóc działanie Papieża. I właśnie Sekretariat Stanu stanowi to ogniwo łączące i syntetyzujące. Leon XIV podkreślił, że zgodnie z myślą Pawła VI Sekretariat Stanu stanowi punkt odniesienia i pełni zasadniczą rolę w koordynacji pozostałych dykasterii i instytucji Stolicy Apostolskiej. Wspólnota wiary, bez rywalizacji Leon XIV podziękował za kompetencje pracowników Sekretariatu Stanu, oddane do dyspozycji Kościoła, za ich pracę, „niemal zawsze ukrytą”, oraz za ewangelicznego ducha, który ją inspiruje. Odwołując się do św. Pawła VI, zachęcił też pracowników Sekretariatu Stanu, aby to miejsce nie było skażone ambicjami ani rywalizacjami, lecz stanowiło prawdziwą wspólnotę wiary i miłości, aby pracownicy byli „braćmi i synami Papieża”, którzy ofiarnie poświęcają się dla dobra Kościoła. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.