Leon XIV docenił wyjątkowy gest malgaskich biskupów

Papież Leon XIV przyjął na audiencji malgaskich biskupów. Wyraził podziw, że wszyscy wspólnie postanowili przybyć z jubileuszową pielgrzymką w Roku Świętym do Rzymu, dając tym samym świadectwo jedności i pokory w podążaniu za Chrystusem. Zachęcił ich też do troski o kapłanów, lokalne wspólnoty, ubogich i środowisko.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Uznanie dla jedności biskupów

„Podziwiam waszą decyzję, aby przybyć razem do Rzymu jako biskupi Madagaskaru. To piękny znak jedności, wcześniej uzgodniony wspólnie z umiłowanym papieżem Franciszkiem, którego duchową obecność teraz odczuwamy – mówił Papież Leon XIV, zwracając się do malgaskich hierarchów. – To piękne, że staliście się pielgrzymami nadziei, wraz z tysiącami wiernych, którzy każdego dnia przekraczają Święte Drzwi papieskich bazylik. Przede wszystkim jesteście pielgrzymami nadziei dla siebie samych: wy, którzy jesteście pasterzami, przypomnieliście sobie, że przede wszystkim jesteście owcami”.

Papieska audiencja dla malgaskich biskupów (@Vatican Media)

Potrzeba troski o kapłanów i dzieło misyjne

Leon XIV, który często przypomina o potrzebie troski o kapłanów, przypomniał o niej także podczas audiencji dla malgaskich biskupów. „Szczególnie troszczcie się o kapłanów, którzy są waszymi pierwszymi współpracownikami i najbliższymi braćmi, a także o zakonników i zakonnice, którzy oddają się służbie” – zachęcił. Wspominając pierwszych misjonarzy na Madagaskarze, Henryka de Solages i Jakuba Berthieu życzył, by ich przykład umacniał biskupów „pośród sukcesów i wyzwań duszpasterskich”, z jakimi wiąże się posługa w kraju.

Papież wyraził podziw, że wszyscy biskupi Madagaskaru wspólnie postanowili przybyć z jubileuszową pielgrzymką w Roku Świętym do Rzymu (@Vatican Media)

Ubodzy – w sercu Ewangelii

Papież przypomniał także o potrzebie troski o ubogich, którzy „znajdują się w sercu Ewangelii” i w których należy rozpoznawać oblicze Chrystusa. Za swoim poprzednikiem, zachęcił również do troski o środowisko naturalne Madagaskaru, przypominając, że „troska o nasz dom jest integralną częścią waszej prorockiej misji”.

Pielgrzymka Konferencji Episkopatu Madagaskaru wpisuje się w cykl inicjatyw, podejmowanych przez episkopaty, diecezje oraz wspólnoty w trwającym Roku Świętym. Wielu biskupów, w tym także Polacy, przybędzie do Rzymu w ramach obchodów Jubileuszu Biskupów, 25 czerwca.