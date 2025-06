2025.06.18 Audiencja generalna (@Vatican Media)

Leon XIV do Polaków o obchodach Bożego Ciała i koncertach uwielbieniowych

Zwracając się do Polaków, Papież przypomniał o jutrzejszych obchodach uroczystości Bożego Ciała i koncertach uwielbieniowych, m.in. „Jednego Serca Jednego Ducha”. Życzył, aby ożywiały one „świadectwo miłości do Chrystusa i całkowitą otwartość na Ewangelię”.

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro w Waszej Ojczyźnie świętujecie Uroczystość Bożego Ciała – gromadząc się licznie na Eucharystii i uczestnicząc w procesjach na ulicach miast i wiosek. Organizujecie też koncerty uwielbienia, jak „Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie. Niech te spotkania ożywiają wasze świadectwo miłości do Chrystusa i całkowitą otwartość na Ewangelię. Z serca Wam błogosławię."