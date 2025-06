Papież pozdrowił pielgrzymów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (@Vatican Media)

Leon XIV do pielgrzymów z Ukrainy: Dzielę wasz ból

Dzielę wasz ból. Powierzam Panu wasze pragnienie pokoju i ukojenia – mówił Leon XIV do pielgrzymów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, którzy przybyli do Watykanu z pielgrzymką w roku Jubileuszu Nadziei. Nawiązał do trwającej w tym kraju wojny wywołującej tak wiele tragedii i łez.

Wojciech Rogacin – Watykan „Wasza pielgrzymka jest znakiem pragnienia odnowienia wiary, umocnienia więzi i komunii z Biskupem Rzymu" – mówił Ojciec Święty, witając przybyłych z Ukrainy pielgrzymów na czele ze Światosławem Szewczukiem, Arcybiskupem Większym Kijowsko-Halickim, oraz innymi biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi. W Bazylice Świętego Piotra zgromadziło się około 4 tys. wiernych Kościoła greckokatolickiego z ich biskupami, metropolitami, kapłanami. Wśród obecnych były matki, które utraciły na wojnie swoich synów. Papież spotkał się z nimi po wygłoszeniu przemówienia. Wiara skarbem w trudnym czasie W swoim przemówieniu nawiązał do najtrudniejszej rzeczywistości, z jaką od lat borykają się Ukraińcy – pełnoskalowej wojny, która niesie śmierć i zniszczenie. W pielgrzymce uczestniczyło około 4 tys. wiernych (@Vatican Media) Papież podkreślił, że wiara – w którą ziemia ukraińska jest bogata i przesiąknięta krwią męczenników za wierność Apostołowi Piotrowi i jego następcom – jest skarbem, którym trzeba się dzielić. Trzeba też podejmować wysiłek zaufania Bogu. „Wiara waszego Narodu jest dziś ciężko doświadczana. Wielu z was, odkąd rozpoczęła się wojna, z pewnością zadawało sobie pytanie: Panie, dlaczego to wszystko? Gdzie jesteś? Co mamy uczynić, aby ocalić nasze rodziny, nasze domy i naszą Ojczyznę? Wierzyć nie znaczy mieć już wszystkie odpowiedzi, lecz ufać, że Bóg jest z nami i udziela nam swojej łaski, że to On wypowie ostatnie słowo, a życie zwycięży nad śmiercią" – mówił Papież. Mówić Bogu szczere „tak" Podał przykład Maryi, tak drogiej narodowi ukraińskiemu, która Bogu zawsze mówiła „tak" i dzięki temu otworzyła drzwi do odkupienia świata. Papież dodał, że również nasze szczere i proste „tak" może stać się narzędziem w rękach Boga do dokonania wielkich rzeczy. „Powiedzenie 'tak' dziś może otworzyć nowe horyzonty wiary, nadziei i pokoju, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią" – wskazał Leon XIV. Bliskość z udręczoną Ukrainą „Siostry i Bracia, przyjmując was tutaj, pragnę wyrazić moją bliskość z udręczoną Ukrainą, z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, a w szczególności z rodzinami opłakującymi swoich bliskich. Dzielę wasz ból z powodu więźniów i ofiar tej bezsensownej wojny. Powierzam Panu wasze intencje, wasz codzienny trud i tragedie, a przede wszystkim pragnienie pokoju i ukojenia" – dodał Papież. Papież wyraził bliskość z ofiarami wojny na Ukrainie (@Vatican Media) Zachęcił pasterzy i wiernych Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie do wspólnego kroczenia, „z wzrokiem utkwionym w Jezusie, naszej nadziei i zbawieniu" pod opieką Maryi Matki Nadziei.