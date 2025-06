Leon XIV do młodzieży na wakacje: Naśladujcie cechy młodego Jezusa

Do naśladowania młodego Jezusa, pożyteczne wykorzystanie czasu odpoczynku zachęcał Leon XIV młodzież na czas zbliżających się wakacji.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przemawiając do wiernych języka arabskiego, zwłąszcza dzieci, młodziezy i studentów, Leon XIV mówił podczas audiencji generalnej o wakacyjnym czasie odpoczynku.

„Drogie dzieci, młodzi i studenci, z począktkiem wakacji zapraszam was, byście nie ustawali w modlitwie, oraz byście naśladowali cechy młodego Jezusa, który wzrastał ‘w mądrości, latach i łasce u Boga i u ludzi’. Niech Pan błogosławi was wszystkich i zawsze chroni was od wszelkiego zła” – powiedział Ojciec Święty.

Czas pożytecznych doświadczeń

Z okazji wakacji Papież pozdrowił także po włosku osoby chore, nowożeńców obecnych na audiencji oraz młodzież szkolną.

„Na koniec moje myśli kierują się do chorych, młodych i nowożeńców. Rozpoczęliśmy lato, dla wielu czas wakacji i odpoczynku. Dla was drodzy młodzi niech będzie to okazja do pozytecznych doświadczeń społecznych i religijnych. Dla was drodzy nowożeńcy niech będzie to czas na umocnienie waszej jedności i pogłębienie waszej misji w Kościele i społeczeństwie. Mam również nadzieję, że wam, drodzy chorzy, nie zabraknie bliskiości waszych drogich osób. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa” – zakończył Leon XIV.