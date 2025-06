Leon XIV do młodych: jesteście „latarniami nadziei”

Kiedy gromadzicie się razem jako wspólnota wiary, kiedy świętujecie w archidiecezji Chicago, kiedy ofiarowujecie swoje własne doświadczenie radości i nadziei, możecie odkryć, że wy również jesteście rzeczywiście „latarniami nadziei” - powiedział Papież w wideoprzesłaniu do młodych archidiecezji Chicago i całego świata - uczestników spotkania na stadionie Guaranteed Rate Field z okazji wyboru kard. Prevosta na Papieża.

Artur Hanula

Leon XIV do młodych: nie gaście w sobie tęsknoty za Bogiem

Szczególne słowa pozdrowienia Leon XIV skierował do metropolity Chicago kard. Blase’a Cupicha, biskupów pomocniczych i wszystkich swoich przyjaciół z archidiecezji, z której się wywodzi, a która poprzez to spotkanie odbywające się 14 czerwca wyraża wdzięczność za wybór rodaka na Stolicę Piotrową.

Słowa wdzięczności i zachęty

„Kiedy gromadzicie się dzisiaj na tej wielkiej uroczystości, chcę zarówno wyrazić wam moją wdzięczność, jak i zachętę do dalszego budowania wspólnoty, przyjaźni, jako bracia i siostry - mówił Papież - w waszym codziennym życiu, w waszych rodzinach, w waszych parafiach, w archidiecezji i na całym świecie”.

Leon XIV: zatrzymajcie się na chwilę i otwórzcie serce na Boga

Ojciec Święty zachęcił młodych do spojrzenia w swoje serce, aby dostrzec obecność Boga, być może na wiele różnych sposobów, bo „Bóg wyciąga do ciebie rękę, wzywa cię, zapraszając cię do poznania Jego Syna, Jezusa Chrystusa, poprzez Pismo Święte, być może poprzez przyjaciela lub krewnego, dziadka lub babcię”. Zachęcił też do odkrywania sposobów, na jakie można służyć innym, doświadczając wartości przyjaźni i wspólnoty, która nadaje sens życiu.

Papież podkreślił, że tak wielu ludzi cierpi z powodu depresji lub smutku, ale dzięki przyjaźni i wspólnocie mogą odkryć, że „miłość Boga jest naprawdę uzdrawiająca, że przynosi nadzieję”. Dzielenie się nadzieją daje wszystkim prawdziwe życie i jest znakiem dla całego świata.

Młodzi „latarniami nadziei”

Leon XIV nazwał młodych „latarniami nadziei” dla wielu. Zachęcił do poszukiwania sposobów na zjednoczenie się i promowanie przesłania nadziei. Przypomniał przesłanie św. Augustyna, który mówił, że jeśli chcemy, aby świat był lepszym miejscem, musimy zacząć od własnego życia, od naszych własnych serc.

Ojciec Święty zaznaczył, że być może to światło latarni nie jest łatwo dostrzegalne na horyzoncie, ale jednak gdy wzrastamy w naszej jedności, gdy spotykamy się w komunii, możemy odkryć, że to światło będzie coraz jaśniejsze. „Tym światłem jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa. I możemy stać się tym przesłaniem nadziei, aby promować pokój i jedność na całym świecie” - mówił Leon XIV.

Bóg dawcą prawdziwego pokoju

Papież przywołał znane powiedzenie św. Augustyna, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Jak wskazał Papież, ten niepokój nie jest czymś złym i nie powinniśmy szukać sposobów na zniwelowanie go. „Powinniśmy raczej nawiązać kontakt z własnym sercem i uznać, że Bóg może działać w naszym życiu, poprzez nasze życie i poprzez nas, by dotrzeć do innych ludzi” - zaznaczył Leon XIV.

Światło nadziei w świecie

Papież zachęcił młodych archidiecezji Chicago i całego świata do bycia tym światłem nadziei. Mówił, że kiedy widzi, jak ludzie gromadzą się, aby świętować swoją wiarę, sam odkrywa, jak wiele nadziei jest na świecie. Ojciec Święty dodał, że w Roku Świętym poświęconym nadziei Chrystus będący naszą nadzieją, „wzywa nas wszystkich do zjednoczenia się, abyśmy byli prawdziwym żywym przykładem: światłem nadziei w dzisiejszym świecie”.

Na zakończenie Leon XIV zachęcił odbiorców przesłania, aby otworzyli swoje serca na Boga, na Jego miłość, na pokój, który tylko On może dać. Bóg w swojej hojności wylewa na nas swoją miłość. Prosi nas tylko, abyśmy byli hojni i dzielili się z innymi tym, co nam dał.