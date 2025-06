Leon XIV podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa z udzieleniem święceń kapłańskich (@Vatican Media)

Leon XIV do kapłanów: nie lękajcie się swojej kruchości

Jedynie w Sercu Jezusa odnajdujemy nasze prawdziwe człowieczeństwo jako dzieci Boże i bracia między sobą. Z tych powodów pragnę dziś skierować do was naglące wezwanie: bądźcie budowniczymi jedności i pokoju! – wskazał Papież w orędziu z okazji Dnia Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Przypomniał, że „Pan nie szuka kapłanów doskonałych, ale serc pokornych, otwartych na nawrócenie i gotowych kochać tak, jak On sam nas umiłował”.

ks. Marek Weresa – Watykan W duchu wdzięczności i pełnego zaufania Na początku swego przesłania, Papież przypomniał, że „Serce Chrystusa, przebite z miłości, jest żywym i ożywiającym ciałem, które przyjmuje każdego z nas, przekształcając na obraz Dobrego Pasterza. To właśnie tam rozumiemy prawdziwą tożsamość naszej posługi: żarliwi miłosierdziem Bożym, jesteśmy radosnymi świadkami Jego miłości, która uzdrawia, wspiera i zbawia”. Jednocześnie Leon XIV dodał, że przeżywana uroczystość odnawia wezwanie „do całkowitego daru z siebie na służbę świętemu Ludowi Bożemu”. Wejść do „rozległego sanktuarium bez dna” Ojciec Święty mówiąc o darze kapłaństwa, przypomniał słowa św. Augustyna i wskazał na potrzebę „pamięci o tej łasce”. „Tylko pamiętając, żyjemy i ożywiamy to, co Pan nam przekazał, prosząc, abyśmy z kolei przekazywali to w Jego imię – zaznaczył Leon XIV i dodał – Pamięć jednoczy nasze serca w Sercu Chrystusa, a nasze życie w życiu Chrystusa, tak że stajemy się zdolni nieść świętemu Ludowi Bożemu Słowo i sakramenty zbawienia, dla świata pojednanego w miłości”. Wyróżnione 27/06/2025 Papież do kapłanów: Idźmy razem otwarci na wszystkich w miłości „Miłujcie Boga i braci, bądźcie hojni, gorliwi w sprawowaniu sakramentów, w modlitwie, zwłaszcza w adoracji, i w posłudze; bądźcie blisko swojej owczarni” – mówił Leon XIV do 32 ...

Odnaleźć światło Ewangelii w utrapieniach egzystencji Papież zaznaczył, że kapłan jest powołany do głoszenia pojednania i budowania wspólnoty; szczególnie w świecie dotkniętym coraz większymi napięciami, także w rodzinach i wspólnotach kościelnych. „Bycie budowniczymi jedności i pokoju oznacza bycie pasterzami zdolnymi do rozeznania, biegłymi w sztuce scalania ze sobą skrawków życia, jakie zostały nam powierzone, aby pomagać ludziom odnaleźć światło Ewangelii w utrapieniach egzystencji” - zaakcentował. Kapłan jako mądry obserwator rzeczywistości, ma zostawić „emocje chwili, lęki i mody”, a oferować propozycje duszpasterskie, „które rodzą i odradzają do wiary, budując dobre relacje, więzy solidarności, wspólnoty, w których jaśnieje styl braterstwa”. „Bycie budowniczymi jedności i pokoju oznacza nie narzucanie siebie, lecz służenie” - powiedział Leon XIV. Braterstwo kapłańskie to wiarygodny znak Jezusa Zmartwychwstałego. Święty kapłan Ojciec Święty zachęcił kapłanów, aby dziś, przed Sercem Pana Jezusa odnowili swoje „tak” dla Boga i Jego ludu. Wezwał prezbiterów, aby pozwolili się kształtować Bożej łasce; strzegli „ognia Ducha Świętego otrzymanego w święceniach”, aby w jedności z Nim stali się „sakramentem miłości Jezusa w świecie”. Nawiązując do encykliki papieża Franciszka „Dilexit nos”, wskazał na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – jako miejsce osobistego spotkania z Panem. Przestrzeń, gdzie można „przynosić i rozwiązywać” wewnętrzne, kapłańskie konflikty oraz te, które dotykają współczesny świat. Papież zachęcił, aby w trwającym Roku Jubileuszowym kapłani byli pielgrzymami nadziei. Kapłańska posługa będzie bardziej owocna, jeśli będzie „zakorzeniona w modlitwie, przebaczeniu, bliskości wobec ubogich, rodzin, ludzi młodych poszukujących prawdy”. Leon XIV zaznaczył, że „święty kapłan sprawia, że wokół niego rozkwita świętość”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.