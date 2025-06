Leon XIV do Episkopatu Włoch: głoszenie Ewangelii i powrót do fundamentów wiary

Nikt nie może was powstrzymywać od głoszenia Ewangelii, bo wszyscy jej potrzebujemy, aby dobrze żyć i być szczęśliwym – powiedział Leon XIV w pierwszym przemówieniu do włoskiego episkopatu. Podkreślił szczególną rolę świeckich w ewangelizacji. „Idźmy razem z radością i pieśnią na ustach. Bóg jest większy od naszej przeciętności, dajmy się Mu przyciągnąć! Zaufajmy Jego Opatrzności” – apelował Papież.

Krzysztof Bronk – Watykan

Najpierw głoszenie Ewangelii

Pośród wyzwań, które stoją przed Kościołem we Włoszech, Ojciec Święty wskazał na pierwszym miejscu ewangelizację. „Przede wszystkim – powiedział – potrzebny jest nowy impuls w głoszeniu i przekazywaniu wiary”. Podkreślił, że trzeba postawić w centrum Jezusa Chrystusa i pomagać ludziom żyć osobistą relacją z Nim, aby odkryli radość Ewangelii.

Powrót do fundamentów naszej wiary

Leon XIV podkreślił, że w czasach wielkiej fragmentaryzacji konieczny jest powrót do fundamentów naszej wiary, do kerygmatu. Jest to pierwsze wielkie zobowiązanie, które motywuje wszystkie pozostałe: niesienie światu Chrystusa, odnowienie misji apostolskiej, zgodnie z tym, pisze Jan Apostoł: „oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli”. „Chodzi o rozeznanie sposobów, w jakie można nieść wszystkim Dobrą Nowinę, poprzez działania duszpasterskie zdolne dotrzeć do tych, którzy są najdalej, oraz poprzez środki, które będą w stanie odnowić katechezę i język głoszenia”.

Leon XIV i kard. Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch (@Vatican Media)

Sekularyzacja, odchodzenie od wiary

Ojciec Święty przypomniał, że jeszcze w 2006 r. Benedykt XVI mówił o włoskim Kościele jako bardzo żywej rzeczywistości, w której powszechnie uczestniczą ludzie z wszystkich kategorii wiekowych i różnych środowisk. Wskazywał przy tym, że tradycja chrześcijańska jest we Włoszech głęboko zakorzeniona i wydaje owoce. Leon XIV zauważył, że dziś wspólnota chrześcijańska stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi z sekularyzacją, odchodzeniem do wiary i kryzysem demograficznym. Odwołując się do papieża Franciszka, podkreślił, że niezbędna dziś postawa prorocza nie wymaga zrywania z tradycją, ale odważnych wyborów.

Bądźmy wzorem pokoju

Papież podkreślił, że Kościół musi być też świadkiem pokoju i zdolności do pojednania, zwłaszcza tam, gdzie relacje międzyludzkie i społeczne stają się trudne, prowadząc do konfliktów. „Niech każda wspólnota stanie się ‘domem pokoju’, w której wrogość uczymy się rozbrajać przez dialog, gdzie praktykuje się sprawiedliwość i pielęgnuje się przebaczenie”.

Papież i włoscy biskupi (@Vatican Media)

Na straży godności człowieka

Leon XIV wskazał też na wyzwania wynikające z potrzeby poszanowania godności człowieka. „Sztuczna inteligencja, biotechnologie, ekonomia danych i media społecznościowe głęboko zmieniają nasze postrzeganie i doświadczanie życia. W tej sytuacji godność człowieka może zostać spłaszczona lub zapomniana, zastąpiona przez funkcje, automatyzm, symulacje. Ale człowiek nie jest systemem algorytmów: jest istotą, relacją, tajemnicą” – powiedział Papież.

Kolegialność i synodalność, harmonia w Kościele

Papież wspomniał też o kolegialności i synodalności. Podkreślił, że Kościół we Włoszech łączy szczególna więź z Papieżem. „W pełnieniu wraz z wami mojej posługi, chciałbym, drodzy bracia, inspirować się zasadami kolegialności, które zostały wypracowane przez Sobór Watykański II”. Cytując soborową konstytucję Lumen gentium, przypomniał, że Pan Jezus ustanowił apostołów „jako kolegium, czyli jako stały zespół, na którego czele postawił wybranego spośród nich Piotra”. Podkreślił, że w ten właśnie sposób biskupi mają przeżywać swą posługę: w kolegialności między sobą i z następcą Piotra. Mówiąc z kolei o synodalności, Leon XIV odwołał się do nauczania św. Augustyna, który mówi o potrzebie zachowania pokoju i harmonii między różnymi członkami w ciele Kościoła.