Leon XIV do biskupów: pozwólmy, aby Dobry Pasterz nas głęboko odnowił

W obliczu wyzwań współczesnego świata, Papież Leon XIV wezwał biskupów do duchowej odnowy i powrotu do źródeł swojej misji. Podczas spotkania w Bazylice św. Piotra z okazji Jubileuszu Biskupów, Ojciec Święty przypomniał, że pasterze Kościoła są najpierw „owcami w trzodzie Pana”, wezwanymi do życia zakorzenionego w wierze, nadziei i miłości. Podkreślił też, że ich autorytet powinien rodzić się z jedności z Chrystusem, prostoty życia i gotowości do służby.

ks. Marek Weresa – Watykan

Papież na początku rozważania, przypomniał biskupom, że każdy z nich jest najpierw „owcą w trzodzie Pana, a dopiero potem pasterzem”. Dlatego też są oni zaproszeni do tego, aby przejść przez Drzwi Święte, które symbolizują Zbawiciela. „Aby prowadzić Kościół powierzony naszej trosce, musimy pozwolić się głęboko odnowić przez Niego, Dobrego Pasterza, by w pełni upodobnić się do Jego Serca i Jego misterium miłości” - wskazał.

Nasza wiara i nadzieja pochodzą od Boga

Nawiązując do hasła Roku Jubileuszowego, Leon XIV zauważył, że zadaniem biskupów jest strzeżenie i przekazywanie – poprzez słowo i świadectwo – Ludowi Bożemu bogactwa nadziei. To głoszenie „że nadzieja nie zawodzi” oznacza pójście pod prąd szczególnie w sytuacjach bolesnych czy tych, które wydają się bez wyjścia.

„Pasterz jest świadkiem nadziei poprzez przykład życia, mocno zakotwiczonego w Bogu i całkowicie oddanego służbie Kościołowi. A dzieje się to w takiej mierze, w jakiej jest on tożsamy z Chrystusem – zarówno w życiu osobistym, jak i w posłudze apostolskiej” - powiedział Ojciec Święty.

Papież z biskupami podczas spotkania jubileuszowego (@Vatican Media)

Jedność i życie teologalne

Papież w medytacji podczas spotkania jubileuszowego zatrzymał się nad kilkoma cechami „świadectwa nadziei”.

Biskup jest „widzialną zasadą jedności w Kościele partykularnym, który został mu powierzony”. Zadanie dotyczy troski o to, aby wspólnota opierała się na komunii wszystkich jej członków (między sobą) oraz z Kościołem powszechnym. To także docenienie różnorodnych darów i posług w służbie Ewangelii.

Drugi aspekt dotyczy tego, że biskup jest „człowiekiem życia teologalnego”. „To znaczy: człowiek w pełni uległy działaniu Ducha Świętego, który wzbudza w nim wiarę, nadzieję i miłość oraz podsyca je, niczym płomień ognia, w różnych sytuacjach życiowych” - zaznaczył.

Wiara i nadzieja

Następnym wektorem posługi biskupiej jest bycie „człowiekiem wiary”. Chodzi o postawę, gdzie dzięki Bożej łasce, człowiek może widzieć dalej, dostrzegać cele i trwać w próbie. Papież dodał, że „biskup w swoim Kościele jest orędownikiem, ponieważ Duch Święty podtrzymuje żywy płomień wiary w jego sercu”.

W takiej samej perspektywie, biskup jest „człowiekiem nadziei”. Szczególnie w sytuacjach, gdy sytuacja powierzonego im ludu staje się trudna, pasterz „pomaga nie popaść w rozpacz: nie słowami, lecz bliskością. Gdy rodziny dźwigają zbyt ciężkie brzemię, a instytucje publiczne nie udzielają im wystarczającego wsparcia; gdy młodzi są rozczarowani i znużeni złudnymi przekazami; gdy osoby starsze i ludzie z poważnymi niepełnosprawnościami czują się opuszczeni – biskup jest blisko”. Nie chodzi tutaj o to, aby biskup oferował ludziom gotowe rozwiązania, ale dawał doświadczenie wspólnoty żyjącej Ewangelią.

Biskupi podczas spotkania z Leonam XIV w Bazylice Watykańskiej (@Vatican Media)

Miłość pasterska

Połączenie wiary i nadziei prowadzi do „człowieka miłości pasterskiej”. Zdaniem Papieża, całe życie biskupa i jego posługa, tak różnorodna i wielowymiarowa, odnajduje swoją jedność w „obowiązku miłości”. W tym aspekcie jego życie teologalne „wyraża się i przejawia w najwyższym stopniu”. Przepowiadanie, wizytacja wspólnot, słuchanie prezbiterów i diakonów, decyzje administracyjne – wszystko jest przepojone i napędzane miłością Pana Jezusa.

Roztropność

Papież – wychodząc od „teologalnego sedna życia Pasterza” – wymienił inne „niezbędne cnoty, które zawsze ożywia ten sam Duch: „roztropność pasterską, ubóstwo, doskonałą wstrzemięźliwość w celibacie oraz cnoty ludzkie”.

„Roztropność pasterska to praktyczna mądrość, która prowadzi biskupa w jego decyzjach, w sprawowaniu władzy oraz w relacjach z wiernymi i ich stowarzyszeniami” - wskazał Leon XIV. Z kolei konkretnym znakiem roztropności jest „stosowanie dialogu jako stylu i metody w relacjach, a także podczas przewodniczenia organom partycypacyjnym, czyli w zarządzaniu synodalnością w Kościele partykularnym”. „Roztropność pasterska pozwala także biskupowi prowadzić wspólnotę diecezjalną, zarówno poprzez docenianie jej tradycji, jak i promowanie nowych dróg i inicjatyw” - dodał.

Ubóstwo i celibat

Mówiąc o „ubóstwie ewangelicznym” Papież przypomniał, że biskup „prowadzi prosty, powściągliwy i hojny styl życia, godny, a zarazem odpowiedni do warunków większości swego ludu”. To także troska o ubogich i wolność od przywiązania do bogactw.

Biskup żyje także tym „rodzajem ubóstwa, jakim jest celibat i czystość ze względu na Królestwo Niebieskie”. „Nie chodzi tu jedynie o bycie celibatariuszem, lecz o praktykowanie czystości serca i postępowania, a tym samym o naśladowanie Chrystusa i ukazywanie wszystkim prawdziwego obrazu Kościoła, świętego i czystego zarówno w jego członkach, jak i w Głowie – zaznaczył i dodał – Powinien on być zdecydowany i stanowczy w reagowaniu na sytuacje, które mogą powodować zgorszenie, oraz w każdym przypadku nadużyć, zwłaszcza wobec małoletnich, stosując się do obowiązujących przepisów.

Cnoty ludzkie

Na koniec Ojciec Święty wymienił pielęgnowanie cnót ludzkich. Wymienił: „lojalność, szczerość, wielkoduszność, otwartość umysłu i serca, zdolność do radowania się z tymi, którzy się radują, i cierpienia z tymi, którzy cierpią; a także panowanie nad sobą, delikatność, cierpliwość, dyskrecję, wielką skłonność do słuchania i dialogu oraz gotowość do służby”. Te cnoty, potrzeba pielęgnować na wzór Chrystusa, dzięki mocy Ducha Świętego.