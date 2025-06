Leon XIV: dary Boże obfitsze, gdy są hojniej dzielone

Cud, poza samym nadzwyczajnym zjawiskiem, jest „znakiem” i przypomina nam, że dary Boże – nawet te najmniejsze – stają się obfitsze, im hojniej są dzielone - wskazał Papież w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański.

Artur Hanula

Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj w wielu krajach obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, podczas której rozważa się fragment Ewangelii o cudzie rozmnożenia chleba i ryb (por. Łk 9, 11-17).

„Aby nakarmić tysiące osób, które przybyły, by Go słuchać i prosić o uzdrowienie, Jezus zachęca apostołów, żeby przynieśli Mu owo niewiele, co mają, błogosławi chleby i ryby, a następnie poleca im rozdać je wszystkim - mówił Leon XIV. - Rezultat jest zadziwiający – nie tylko każdy otrzymuje wystarczającą ilość pożywienia, ale jeszcze sporo go zostaje”. Papież podkreślił znaczenie dzielenia się Bożymi darami, które są tym obfitsze, im hojniej są dzielone z innymi.

Bóg wzorem dzielenia się darami

Papież podkreślił, że u źródeł „wszelkiego ludzkiego dzielenia się jest jeszcze większe, poprzedzające wszystkie inne – dzielenie się Boga względem nas. On, Stwórca, który dał nam życie, aby nas zbawić, poprosił jedno ze swoich stworzeń, aby zostało Jego Matką – by dało Mu ciało kruche, ograniczone, śmiertelne, jak nasze – powierzając się Jej jak dziecko”.

Ojciec Święty zaznaczył, że Bóg „w ten sposób do końca podzielił nasze ubóstwo, wybierając, by posłużyć się – dla naszego odkupienia – właśnie owym niewiele, co mogliśmy Mu ofiarować” (por. Nicola Kabasilas, La vita in Cristo [Życie w Chrystusie], IV, 3).

Radość dzielenia się

„Pomyślmy, jakie to piękne, kiedy dajemy prezent – choćby mały, na miarę naszych możliwości – i gdy widzimy, że osoba, która go otrzymuje, docenia go; jak cieszy nas, kiedy czujemy, że ten dar, choć prosty, łączy nas jeszcze bardziej z tymi, których kochamy” - wskazał Papież Leon XIV. Ojciec Święty zaznaczył, że w Eucharystii „właśnie to się dokonuje między nami a Bogiem: Pan przyjmuje, uświęca i błogosławi chleb i wino, które my składamy na ołtarzu wraz z ofiarą naszego życia, i przemienia je w Ciało i w Krew Chrystusa – Ofiarę miłości dla zbawienia świata”. Ponadto „Bóg jednoczy się z nami, przyjmując z radością to, co przynosimy, i zachęca nas, byśmy się jednoczyli z Nim, przyjmując Jego dar miłości i dzieląc się nim z taką samą radością”. Papież, cytując św. Augustyna, zaznaczył, że z „ziaren pszenicy, zebranych razem (…) powstaje jeden chleb, tak w harmonii miłości kształtuje się jedno Ciało Chrystusa” (Sermo 229/A, 2).

Wieczorne obchody Bożego Ciała w Rzymie

Papież przypomniał, że dziś wieczorem odbędzie się procesja eucharystyczna z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. O 17:00 Papież będzie przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie poniesie Najświętszy Sakrament ulicami Rzymu do Bazyliki Matki Bożej Większej, prosząc o Boże błogosławieństwo. Uroczystości będą transmitowane z polskim tłumaczeniem na stronie vaticannews.va/pl. „Niech ta Uroczystość będzie jasnym znakiem naszego zobowiązania do bycia na co dzień, wychodząc od ołtarza i od tabernakulum, ludźmi niosącymi komunię i pokój, jedni drugim, w dzieleniu się i w miłości” - podsumował południowe rozważanie Leon XIV.