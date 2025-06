Leon XIV: budujmy mosty tam, gdzie są mury

O tym, że żyjący w II w. św. Ireneusz z Lyonu w coraz bardziej rozbitym świecie nauczył się patrzeć głębiej, skupiając uwagę na Jezusie i o jego wizji nadziei, gdy w Jezusie to, co pozornie sprzeczne, staje się jednością mówił Papież Leon XIV podczas sobotniej Audiencji Jubileuszowej w Bazylice św. Piotra. Zachęcił, aby trwać w Jezusie i odróżniać rzeczywistość od ideologii.

Artur Hanula

Leon XIV wznowił jubileuszowy cykl zapoczątkowany przez papieża Franciszka. Była to pierwsza Audiencja Jubileuszowa Leona XIV. Odniósł się do przesłania św. Ireneusza z Lyonu, który nauczał, że mieć nadzieję to łączyć. Ireneusz żył w II wieku i uczył się od tych, którzy znali Apostołów, którzy widzieli, że w Jezusie ziemia łączy się z niebem – przyjmowali Słowo życia oczami, uszami i rękoma. Jak wskazał Papież, Jubileusz to otwarte drzwi do tego misterium – łączy świat Boży z naszym i zachęca, by poważnie traktować słowa codziennej modlitwy: „jako w niebie, tak i na ziemi”.

Czerpanie z dorobku innych narodów

Leon XIV przypomniał, że Ireneusz urodził się w Azji Mniejszej, ale przybył do Europy, do wspólnoty chrześcijańskiej w Lyonie. Podkreślił, że Ewangelia została przyniesiona na ten kontynent z zewnątrz. Dodał, że także dzisiaj wspólnoty migrantów są obecne i ożywiają wiarę w krajach, które ich przyjmują. Ireneusz łączy Wschód z Zachodem, a przez to jest znakiem nadziei, bo przypomina nam, jak narody nadal wzbogacają się nawzajem.

Jedność w Chrystusie

Jak zaznaczył Papież, św. Ireneusz był człowiekiem, którego nie zniechęciły podziały doktrynalne, jakie napotkał we wspólnocie chrześcijańskiej. Nie poddał się wobec prześladowań i konfliktów. Przeciwnie, coraz bardziej skupiał uwagę na Jezusie - źródle jedności. To Chrystus jest tym, który łączy przeciwieństwa i uzdalnia do budowania komunii.

Pielgrzymi nadziei budują mosty

Na zakończenie Leon XIV zachęcił, abyśmy na wzór św. Ireneusza z Lyonu byli pielgrzymami nadziei i budowali mosty tam, gdzie dziś są mury.

Jubileusz Sportu

Dzisiejsza Audiencja wpisała się w Jubileusz Sportu, który dobywa się w dniach 14-15 czerwca. Najważniejszym wydarzeniem będzie niedzielna Msza św. o godz. 10:00 pod przewodnictwem Ojca Świętego.