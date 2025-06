Leon XIV: bł. kard. Hossu, apostoł nadziei, ratował Żydów podczas wojny

„Jego nadzieja, była nadzieją człowieka wiary, który wie, że bramy zła nie przemogą dzieła Bożego” – powiedział Papież Leon XIV podczas uroczystości upamiętniającej bł. kard. Iuliu Hossu. W Kaplicy Sykstyńskiej Ojciec Święty oddał hołd rumuńskiemu greckokatolickiemu męczennikowi. Jest on znany z tego, że ratował Żydów podczas II wojny światowej. W 2019 kard. Hossu został beatyfikowany przez Papieża Franciszka podczas jego pielgrzymki do Rumunii.

Karol Darmoros



Obrońca godności

Leon XIV przypomniał, że rozpoczęty w 2022 roku proces przyznania kard. Hossu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów ma swoje głębokie uzasadnienie. „Błogosławiony kardynał Hossu podjął szeroko zakrojoną działalność na rzecz Żydów, by zapobiec ich deportacjom” – powiedział Papież, przywołując list pasterski, w którym rumuński kapłan greckokatolicki mobilizował duchowieństwo i wiernych, by ci nie pozostali obojętni na Zagładę Żydów.

Uroczystość upamiętniająca kard. Hossu z udziałem przedstawicieli wspólnoty żydowskiej (@Vatican Media)

Papież przytoczył fragment tego apelu. „Nasze błaganie kierujemy do was wszystkich, czcigodni bracia i ukochane dzieci, abyście pomagali Żydom nie tylko myślą, ale i ofiarą, wiedząc, że nie ma dziś aktu bardziej szlachetnego niż okazanie chrześcijańskiej i rumuńskiej pomocy, zrodzonej z żarliwej ludzkiej miłości. Naszą pierwszą troską musi być to dzieło pomocy” – pisał późniejszy kard. Hossu.



Leon XIV podkreślił, że uroczystość w Kaplicy Sykstyńskiej jest symbolicznym wejściem błogosławionego kardynała w to ważne dla Kościoła miejsce. „Został kreowany kardynałem in pectore przez św. Pawła VI 28 kwietnia 1969 roku, gdy pozostawał więźniem za wierność Kościołowi Rzymskiemu” – zaznaczył Papież. Jak dodał, rabin Mosze Carmilly-Weinberger zaświadczył, że kard. Hossu uratował tysiące Żydów.

Wiara silniejsza niż nienawiść

Leon XIV wskazał, że duchową siłą Hossu była nadzieja. „To była nadzieja człowieka wiary, który wie, że bramy zła nie przemogą dzieła Bożego”. Papież cytował też słowa rumuńskiego duchownego: „Bóg posłał nas w te ciemności cierpienia, abyśmy przebaczali i modlili się o nawrócenie wszystkich” – zaapelował. Ojciec Święty ocenił, że przesłanie kard. Hossu odzwierciedla ducha męczenników – niezachwianą, połączoną z duchem miłosierdzia i pozbawioną nienawiści wiarę w Boga. Boga – kontynuował Leon XIV – który zamienia cierpienie w miłość do prześladowcy. „Nawet teraz słowa te pozostają proroczym zaproszeniem do przezwyciężenia nienawiści poprzez przebaczenie i do życia wiarą z godnością i odwagą” – powiedział Papież.

Zapowiedź „Nostra aetate”

Ojciec Święty podkreślił również aktualność postawy bł. Hossu w świetle zbliżającej się 60. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji „Nostra aetate”, poświęconej relacjom Kościoła z religiami niechrześcijańskimi. Leon XIV zakończył swoje przemówienie wezwaniem do budowania społeczeństwa opartego na szacunku i odrzuceniu przemocy. „Powiedzmy ‘nie!’ przemocy w każdej postaci, a jeszcze bardziej wtedy, gdy jest wymierzona w bezbronnych i niewinnych – dzieci i rodziny” – wezwał Papież.

Aktualne przesłanie na dziś

Ojciec Święty zapewnił, że Kościół – znający cierpienie i prześladowanie – zobowiązuje się do „do budowania społeczeństwa opartego na szacunku dla godności człowieka”. Postawa kard. Hossu to – jak zaznaczył Leon XIV – wzór odwagi i wolności. „Jego motto ‘Nasza wiara naszym życiem’ powinno stać się mottem każdego z nas” – dodał.

Uroczystość upamiętniająca kard. Hossu ma związek z trwającym Rokiem Jubileuszowym. W spotkaniu w Kaplicy Sykstyńskiej wzięli udział przedstawiciele Kościoła greckokatolickiego w Rumunii, władz świeckich oraz prezes Federacji Gmin Żydowskich Rumunii Silviu Vexler.