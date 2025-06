Leon XIV apeluje o pokój i przytacza słowa Piusa XII, z przedednia II wojny światowej

„Serce Kościoła rozdzierają krzyki, które dochodzą z miejsc ogarniętych wojną, zwłaszcza z Ukrainy, Iranu, Izraela i Gazy” – przypomniał na zakończenie audiencji generalnej Leon XIV. Stanowczo zaapelował o pokój i odrzucenie fascynacji zbrojeniami, nawiązując do wołania, jakie kierowali od świata jego poprzednicy, m.in. Franciszek i, w przededniu II wojny światowej, Pius XII.

Dorota Abdelmoula-Viet - Watykan

Publikujemy treść papieskiego apelu:

Drodzy Bracia i Siostry!

Serce Kościoła rozdzierają krzyki, które dochodzą z miejsc ogarniętych wojną, zwłaszcza z Ukrainy, Iranu, Izraela i Gazy. Nie możemy przyzwyczaić się do wojny! Wręcz przeciwnie – trzeba odrzucić jako pokusę fascynację potężnym i zaawansowanym uzbrojeniem. W rzeczywistości bowiem, we współczesnej wojnie używa się „naukowo opracowanych rodzajów broni, [a] jej możliwości niszczenia grożą doprowadzeniem walczących do barbarzyństwa, które przewyższa znacznie barbarzyństwo minionych czasów” (Sobór Watykański II, Konst. duszp. Gaudium et spes, 79). Dlatego – w imię ludzkiej godności i prawa międzynarodowego – powtarzam odpowiedzialnym to, co zwykł mówić Papież Franciszek: wojna jest zawsze porażką! A wraz z Piusem XII: „Przez pokój niczego się nie traci, ale wszystko może być stracone przez wojnę”.