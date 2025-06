Kard. Nemet papieskim legatem na jubileusz diecezji płockiej

Trzeba, aby każdy, świadomy swojego powołania, rozważając słowa św. Stanisława Kostki: «Do wyższych rzeczy jestem stworzony», także w tym trudnym czasie dawał chwalebne świadectwo życia chrześcijańskiego - napisał Leon XIV w liście do kard. Ladislava Nemeta SVD. Metropolita Belgradu, który jak wskazał Ojciec Święty utrzymuje „szczególne związki ze szlachetnym Narodem Polskim”, został ustanowiony specjalnym wysłannikiem na uroczystość 950-lecia ustanowienia diecezji płockiej.

ks. Marek Weresa – Watykan

Papież przekazał swój list „dnia 16 maja, w święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski”. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w Płocku w najbliższą sobotę, 7 czerwca.

Ojciec Święty na początku przesłania przypomniał historię powstania diecezji płockiej. Nastąpiło to poprzez decyzję papieża Grzegorza VII w 1075 r. Wtedy wysłannicy papiescy otrzymali zadanie organizacji struktur kościelnych na terytorium „młodego Państwa Polskiego, które przyjęło chrzest święty ponad sto lat wcześniej”. „Ustanowiona wówczas diecezja, zwana Mazowiecką, obejmowała wielkie terytorium, na którym, z upływem wieków, powstały liczne inne kościoły partykularne” - napisał Leon XIV.

Ojciec Święty zaznaczył, że diecezja płocka, jako jedna z najstarszych stolic biskupich w Polsce, znacząco wyróżniała się „głęboką wiarą i świętością życia wielu Pasterzy oraz wiernych, jak też przywiązaniem do Kościoła powszechnego”. Papież przypomniał postacie: św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, św. Faustyny Kowalskiej – apostołki Bożego miłosierdzia oraz bł. biskupów Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego – męczenników II wojny światowej. Wspomniał także wizytę w Płocku swego „przesławnego Poprzednika, św. Jana Pawła II” w 1991 r.

Papież zwracając się do swego wysłannika na uroczystości w Płocku, wskazał na zadania jakie będzie podejmował jako legat papieski. Są to: przewodniczenie uroczystej Eucharystii, przekazanie papieskich pozdrowień, skierowanie zachęty obecnym na wydarzeniu „do gorliwszego naśladowania Chrystusa w codziennym życiu, do umiłowania Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, do modlitwy o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego” oraz udzielenie apostolskiego błogosławieństwa.