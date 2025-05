„Z wami chrześcijanin, dla was biskup” – co znaczy pierwsze orędzie Leona XIV?

Z wami jestem chrześcijaninem, dla was jestem biskupem - cytował św. Augustyna Papież Leon XIV tuż po swoim wyborze (@Vatican Media)

W pierwszym orędziu po wyborze na Stolicę Piotrową papież Leon XIV przywołał słowa św. Augustyna: „z wami jestem chrześcijaninem, dla was jestem biskupem”, podkreślając zarazem, że jego posługa wyrasta z chrztu, wspólnoty z wiernymi i hierarchicznego kapłaństwa. To przesłanie, mocno zakorzenione w tradycji Kościoła, ma głębokie znaczenie duchowe.

O. prof. Bazyli Degórski OSPPE – Rzym

W pierwszym swoim orędziu, wygłoszonym zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową, papież Leon XIV, augustianin, przytoczył między innymi słowa swojego ojca – św. Augustyna (+ 430 r.), które Biskup Hippony skierował do swoich diecezjan z okazji rocznicy święceń: „z wami jestem chrześcijaninem, dla was jestem biskupem” (Mowa 340, 1, PL 38, 1483).

Dla was i z wami

Tą samą augustiańską myślą posłużył się wcześniej św. Jan Paweł II w „Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1985 r.”, rozdz. 2, parafrazując ją nieco: „Jak już raz Wam napisałem, nawiązując do św. Augustyna – vobis sum episcopus [dla was jestem biskupem], równocześnie zaś vobiscum sum sacerdos [z wami jestem kapłanem]”.

Papieża Leona XIV, Biskupa Rzymu, łączy z powierzoną mu przez Pana owczarnią fakt bycia chrześcijaninem, którym my wszyscy stajemy się, przyjmując sakrament chrztu, po którym następują nierozłącznie także pozostałe sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: bierzmowanie i Eucharystia. Dzięki nim każdy chrześcijanin, wyznawca Jezusa Chrystusa, staje się uczestnikiem królewskiego (Chrystusowego) kapłaństwa, należy do ludu wybranego przez Boga, uświęconego Krwią Jezusową, odkupionego Jego męką i chwalebnym zmartwychwstaniem.

Bez kapłaństwa nie ma Kościoła

Niemniej jednak, oprócz tegoż królewskiego kapłaństwa, którego częścią jest każdy chrześcijanin, istnieje także hierarchiczne, służebne kapłaństwo ustanowione przez naszego Pana, kapłaństwo istniejące od czasów apostolskich, które ma trzy stopnie: biskupstwo, prezbiterat i diakonat i, jak już nauczał święty męczennik Ignacy Antiocheński (umęczony w Rzymie przed 117 rokiem, w czasach cesarza Trajana), bez niego nie ma Kościoła. Tak więc, z woli naszego Pana i od czasów apostolskich, każdy biskup Kościoła Chrystusowego stoi na czele swojej owczarni i jest odpowiedzialny za losy i zbawienie wiernych, którym przewodzi; bez niego i jego owczarni nie ma Kościoła.

„Jestem waszym pasterzem”

Tak więc, papież Leon XIV, mówiąc „Dla was jestem biskupem”, chciał wyrazić tę prawdę: ja jestem waszym pasterzem, waszym biskupem, biskupem Rzymu i całego Kościoła, waszym ojcem, przewodnikiem; jestem waszym biskupem i pasterzem. Jestem nim, będąc także pasterzem całego Chrystusowego Kościoła. Jako taki jestem odpowiedzialny przed moim Panem, który mnie ustanowił waszym pasterzem, bym wam przewodził, byście byli zbawieni, byście żyli według Ewangelii, kochali się wzajemnie, co więcej, byście kochali waszych nieprzyjaciół i tych, którzy was i mnie nienawidzą, byście – czyniąc i postępując tak - osiągnęli życie wieczne.