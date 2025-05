Relikwia św. Leona Wielkiego w srebrnym krzyżu pektorale Papieża

W srebrnym krzyżu pektorale, podarowanym papieżowi Leonowi XIV przez Krąg św. Piotra w dniu jego wyboru, umieszczono relikwie ex ossibus (z kości) czterech biskupów: 45. biskupa Rzymu (św. Leona Wielkiego), św. Augustyna, biskupa Hippony, św. Tomasza z Villanueva, arcybiskupa Walencji, oraz błogosławionego Anzelma Polanco, biskupa Teruel, męczennika.

Tiziana Campisi – Watykan

Św. Leon Wielki, żyjący na przełomie IV i V wieku, współczesny św. Augustynowi, był promotorem jedności Kościoła, zwalczał herezje, określił prymat biskupa Rzymu oraz ułożył jedne z najpiękniejszych modlitw kolekt w mszałach rzymskich.

Pomysł kustosza Sanktuarium Apostolskiego

Pomysł stworzenia nowego „relikwiarza” dla Leona XIV, który miałby zostać umieszczony w krzyżu pektorale otrzymanym w darze przez Papieża, zrodził się u kustosza Sanktuarium Apostolskiego, ojca Bruno Silvestriniego, z augustiańskiej wspólnoty Zakrystii Papieskiej.

Papież pragnął mieć w pektorale relikwie św. Leona Wielkiego

Dostrzegając pragnienie swojego współbrata – Ojca Świętego – by powierzyć się opiece i przewodnictwu św. Leona Wielkiego, zakonnik postanowił zwrócić się do twórcy relikwiarzy, Antonino Cottone, który już wcześniej przygotował pięć relikwii, przy użyciu tradycyjnych średniowiecznych technik, do krzyża pektoralnego podarowanego Prevostowi przez kurię generalną augustianów w dniu jego kreacji kardynalskiej – 30 września 2023 roku.

Misterna praca

Ekspertowi wystarczyły zaledwie dwie godziny, by z niezwykłą precyzją i pełnym oddaniem stworzyć nowy, mały krzyż z pozłacanymi filigranami z papieru (tzw. paperoles) na czerwonym moiré (tkaninie o falistym wzorze, przypominającym słoje drewna lub marmuru, dającej efekt połysku). Cztery maleńkie papierowe kwiaty posłużyły za miejsce dla relikwii czterech wybitnych pasterzy Kościoła. Cottone skręcał, formował i przyklejał cieniutkie paski papieru, tworząc serię ozdobnych elementów, pomiędzy które następnie wkomponował cenne fragmenty „świętych kości”.

Praca wymagała niezwykłej precyzji

Przekazanie Leonowi XIV

Po zakończeniu pracy rzemieślnik umieścił „krzyż relikwiarzowy” wewnątrz papieskiego krzyża pektoralnego i – głęboko poruszony – zawiesił go na szyi Leona XIV. Papież z radością przyjął krzyż pektoralny wzbogacony relikwiami czterech biskupów, którzy są mu szczególnie bliscy.

W krzyżu umieszczono fragmenty kości świętych