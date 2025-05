Przeor Augustianów: Leon XIV, człowiek naprawdę bliski wszystkim

Ojciec Alejandro Moral, długoletni przyjaciel nowo wybranego papieża w rozmowie z Mediami Watykańskimi opowiada, że nowy Papież mówił o sprawiedliwości i pokoju oraz o budowaniu mostów między wszystkimi, o synodalności.

Tiziana Campisi – Watykan

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mam nadzieję, że to prawdziwy dar, bo on nim jest dla Kościoła. I to jest najważniejsze” – tak mówi dla Mediów Watykańskich generał zakonu augustianów, o. Alejandro Moral Antón. „Jako augustianie jesteśmy szczęśliwi i chcemy, by był sługą”.

Człowiek zrównoważony, bliski wszystkim

Ojciec Moral wypowiada się z wielkim entuzjazmem po wyborze Leona XIV. Podkreśla cechy nowego Papieża jako „osoby bardzo zrównoważonej, bardzo duchowej, naprawdę bliskiej wszystkim”. Zdaniem przeora, będącego wieloletnim przyjacielem nowego Papieża, Leon XIV „kocha wszystkich – biednych i bogatych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo uważamy, że będzie pięknie służył. Rozmawialiśmy w ostatnich dniach i wierzymy, że tak właśnie będzie”.

Sprawiedliwość, pokój, synodalność: program Leona XIV

Wybór imienia – kontynuuje ojciec Moral – wynika z faktu, że Leon XIII „był wielkim papieżem”. Zakonnik podkreśla znaczenie kluczowych słów „sprawiedliwość” i „pokój”, które znalazły się w pierwszym przemówieniu wygłoszonym z głównej loggii bazyliki św. Piotra.

„On od razu mówił o sprawiedliwości i pokoju, o budowaniu mostów między wszystkimi, o synodalności. A potem o słowach św. Augustyna: jesteśmy pielgrzymami w drodze do prawdziwej ojczyzny, które stanowią swego rodzaju jego program na najbliższe lata”.