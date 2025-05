Prezydent Izraela: Chcę zaprosić Papieża do Ziemi Świętej

Prezydent Izraela chce zaprosić Papieża do Ziemi Świętej

Prezydent Izraela Izaak Herzog w wywiadzie dla gazety „Avvenire” zapowiedział, że zechce dziś zaprosić Ojca Świętego Leona XIV do Ziemi Świętej, aby spotkał się z narodem izraelskim.

Wojciech Rogacin – Watykan

Prezydent Izaak Herzok stoi na czele izraelskiej delegacji, która uczestniczy w uroczystości inauguracji posługi piotrowej Biskupa Rzymu w niedzielę 18 maja. W udzielonym przed tą uroczystością wywiadzie dla włoskiej gazety „Avvenire” izraelski przywódca powiedział o zaproszeniu Papieża do odwiedzenia Ziemi Świętej.

„Chcę zaprosić Papieża do Ziemi Świętej”

„Chcę przekazać [papieżowi – red.] szczere przesłanie przyjaźni, szacunku i dialogu. I chcę go zaprosić do Ziemi Świętej, tutaj, do nas. Aby spotkał się z narodem izraelskim” – mówił Izaak Herzog.

Prezydent Izraela mówił też, że osobiście czuje się zaangażowany w pogłębianie relacji między Izraelem a Watykanem. „Czuję się zaangażowany na dwóch poziomach: narodowym i osobistym. Dla Izraela relacje ze światem chrześcijańskim, a zwłaszcza z katolikami, są priorytetem: Ziemia Święta to kolebka trzech religii monoteistycznych. Nie ma sensu ukrywać, że bywały napięcia. Ale zawsze jest nadzieja na zmiany. I jesteśmy gotowi rozpocząć nowy rozdział w historii naszych relacji” – mówił polityk.

Rodzina zaangażowana w dialog żydowsko-chrześcijański

Dodał, że jego rodzina od trzech pokoleń jest zaangażowana w dialog żydowsko-chrześcijański. „Mój dziadek, Icchak HaLewi Herzog, był naczelnym rabinem w czasach Mandatu Palestyńskiego, a później w Państwie Izrael – miał głębokie relacje z kardynałem Roncallim, późniejszym papieżem Janem XXIII, który opracował pierwszą wersję Nostra Aetate” – mówił Herzog, nawiązując do deklaracji Soboru Watykańskiego II odnośnie relacji z religiami niechrześcijańskimi. Deklaracja ta wzywa chrześcijan do dialogu z Żydami, potępia prześladowania Żydów i oskarżanie go o bogobójstwo, podkreśla trwałość przymierza Boga z Izraelem.

Izaak Herzog kontynuował, że jego wuj, Jakoow Herzog, jako dyplomata, odegrał w latach 70. kluczową rolę w rozwoju stosunków między Izraelem a Watykanem – wysiłki te doprowadziły w 1994 roku do ustanowienia oficjalnych relacji dyplomatycznych.

Promować współistnienie

Jego ojciec natomiast, Chaim Herzog, prezydent Izraela w latach 1983–1993, zbudował solidne relacje ze Stolicą Apostolską. „Wreszcie ja – uważam się za pokornego sługę państwa, ale miałem zaszczyt przyjąć wizytę dwóch papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wszystko, czego pragnę, to promować współistnienie na tej ziemi. Czynić dobro. I uważam za wielki zaszczyt uczestnictwo w jutrzejszej ceremonii” – dodał prezydent Izraela.