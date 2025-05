Prezydenci Peru i Ukrainy gośćmi Papieża Leona XIV

Przed rozpoczęciem Mszy świętej inaugurującej pontyfikat Leon XIV spotkał się z prezydent Peru Diną Boluarte. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej zapowiedziało też audiencję Ojca Świętego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Karol Darmoros

Przez wiele lat swej posługi – najpierw jako kapłan i augustianin, a później biskup – Leon XIV przebywał w Peru. W 2015 otrzymał nawet peruwiańskie obywatelstwo. W latach 2014-2023 Robert Francis Prevost był biskupem diecezji Chiclayo na północnym zachodzie Peru. Swoją misję w tym południowoamerykańskim kraju rozpoczął w 1985 roku w Chuculanas w regionie Piura. Podczas drugiego pobytu w Peru kierował augustiańską misją w Trujillo.

Audiencja z prezydentem Ukrainy

Gościem inauguracji pontyfikatu Leona XIV był też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego audiencja u Ojca Świętego to ciąg dalszy kontaktu między Stolicą Apostolską a Kijowem.

Dzień po wyborze Leona XIV prezydent Zełenski rozmawiał telefonicznie z Papieżem i zaprosił go wówczas do złożenia wizyty na Ukrainie. Mówił wtedy, że ma nadzieję na rychłe spotkanie twarzą w twarz. To się wydarzyło obecnie.

Przed modlitwą Regina Caeli Ojciec Święty podkreślił, że „Umęczona Ukraina czeka z nadzieją na negocjacje w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju”. Również w poprzednich dniach wyrażał solidarność z cierpiącym narodem ukraińskim.