Pokazano Pierścień Rybaka. Leon XIV włoży go w dniu inauguracji

Stolica Apostolska opublikowała wizerunek Pierścienia Rybaka, jednego z symboli posługi piotrowej Ojca Świętego. Leon XIV włoży ten pierścień podczas uroczystej inauguracji swego pontyfikatu 18 maja o godz. 10.00.

Wojciech Rogacin – Watykan

Pierścień Rybaka, jaki będzie od niedzieli nosić Papież Leon XIV, przedstawia apostoła Piotra, który trzyma w jednej ręce klucze, w drugiej sieć. Od strony wewnętrznej wygrawerowany jest herb Ojca Świętego oraz napis „Leo XIV”.

Przekazanie pierścienia Leonowi XIV nastąpi podczas uroczystej liturgii inaugurującej jego pontyfikat, która rozpocznie się w niedzielę 18 maja o godz. 10 przy grobie św. Piotra.

Po nałożeniu Papieżowi paliusza, przekazany mu zostanie także pierścień. Od pierwszego tysiąclecia pierścień ten jest również insygnium biskupa.

Pierścień - pieczęć

Pierścień, który otrzymuje nowy papież, ma jednak szczególną wartość pierścienia-pieczęci, który stanowi potwierdzenie wiary, zadanie powierzone Piotrowi, aby utwierdzał swoich braci. Nazywa się go pierścieniem „rybaka”, ponieważ Piotr jest apostołem rybakiem, który uwierzywszy słowu Jezusa, z łodzi wyciągnął na brzeg sieci z cudownym połowem.

Wręczenia pierścienia dokona kardynał biskup. Przywoła on Chrystusa, „pasterza i biskupa dusz naszych”, który zbudował Kościół na skale Piotrowej, a przez samego Piotra został uznany za „Syna Boga żywego”. Tak więc, to On san wręcza nowemu papieżowi Pierścień Rybaka.

Tekst podkreśla niezawodną nadzieję, której doświadczył Piotr, gdy wypłynął w morze i zarzucił sieci oraz przypomina, że Chrystus dał Piotrowi klucze królestwa niebieskiego. Podkreślając fakt, że nowy papież jest jego następcą w pasterskim kierowaniu Kościołem Rzymu, który „przewodzi jedności w miłości”, tekst przywołuje nauczanie Pawła wskazujące na miłość jako „pełne wypełnienie prawa”.