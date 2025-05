Początki pontyfikatów i zawierzenie Maryi

Nie tylko Leon XIV rozpoczął pontyfikat od udania się do Maryjnego sanktuarium. Także jego poprzednicy, m.in. św. Jan Paweł II i Franciszek, udawali się po wyborze do szczególnie bliskich im miejsc kultu Matki Bożej.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Magnificat na Mentorelli

Położone w Górach Prenestyńskich ok. 50 km od Rzymu sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli, przyszły Papież Polak znał od czasów, gdy odwiedził Rzym podczas Soboru Watykańskiego II. Przed wyborem na papieża odwiedzał je 30-krotnie, zaś 13 dnia pontyfikatu, 28 października 1978 r. przybył tam z pierwszą pozarzymską pielgrzymką, by zawierzyć Maryi posługę Piotrową. „Chciałem przybyć tutaj, w te góry, aby śpiewać „Magnificat”, podążając śladami Maryi” – mówił wówczas Jan Paweł II w przemówieniu, które stało się też jednym z jego programowych wystąpień, przypominających o modlitwie, jako pierwszym zadaniu Następcy św. Piotra.

Na Mentorellę Jan Paweł II powracał ośmiokrotnie w czasie swego pontyfikatu, choć tylko pierwsza z wizyt miała charakter oficjalny. Do dziś opiekujący się sanktuarium Księża Zmartwychwstańcy zachowali pokoik, w którym papież odpoczywał po wędrówkach po okolicznych wzgórzach. „To miejsce, w którym człowiek w szczególny sposób otwiera się na Boga. Miejsce, gdzie – z dala od wszystkiego, a jednocześnie blisko natury – można w poufności rozmawiać z samym Bogiem. W głębi serca człowiek odczuwa swoje osobiste powołanie” – mówił o Mentorelli.

Pod opieką "rzymskiej" Maryi

Z kolei Papież Franciszek już dzień po wyborze na Stolicę Piotrową udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, by modlić się przed ikoną Maryi Ocalenia Ludu Rzymskiego. Tej samej, przed którą rozpoczynał i kończył każdą podróż apostolską, a także, do której udawał się w szczególnych momentach – jak czas pandemii, gdy samotnie pielgrzymował, by modlić się o ocalenie dla świata.

Kard. Stanisław Ryłko wspominał w rozmowie z mediami watykańskimi, że Franciszek zapewniał, że do Maryi udawał się przy każdej wizycie w Rzymie jeszcze zanim został papieżem. Zaś dopełnieniem tej wierności i zawierzenia Maryi Ocalenia Ludu Rzymskiego, którą w czasie pontyfikatu odwiedził ponad 100 razy, była decyzja, by po śmierci spocząć w jej sąsiedztwie – w grobie, znajdującym się w niszy, sąsiadującej z Kaplicą Paulińską, w której znajduje się cudowna ikona.

Zawierzenie Matce Bożej Dobrej Rady

Także Papież Leon XIV rozpoczął swój pontyfikat od maryjnego zawierzenia. Dzień po wyborze, 10 maja, udał się do augustiańskiego sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w położonym niedaleko Rzymu Genazzano, by zawierzyć Maryi Piotrową posługę. Matka Boża, czczona w tym wezwaniu jest mu szczególnie bliska – jest patronką jego rodzimej prowincji Zakonu Augustianów w Chicago – a jej wezwanie wprowadził do liturgii jego imiennik – papież Leon XIII.

Augustiańskie sanktuarium obecny Papież odwiedzał także w przeszłości, m.in. po wyborze na generała zakonu. A ufność Maryi, o której mówił wczoraj podczas swej pierwszej papieskiej wizyty, łączy się z wieloma maryjnymi symbolami, towarzyszącymi jego duchowej drodze: sakrę biskupią przyjął bowiem w święto Matki Bożej z Guadalupe, 12 grudnia zaś papieżem został wybrany w dniu, gdy Kościół wspominał Maryję czczoną w Pompejach, jako Królową Różańca Świętego.